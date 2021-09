Il movimento giovanile della sinistra carrarina scalda i motori per le elezioni

Altre notizie brevi

sabato, 25 settembre 2021, 13:06

In arrivo temporali, codice giallo su tutta la Toscana per tutta la giornata di domenica 26 settembre.

sabato, 25 settembre 2021, 08:53

L'azienda Nausicaa SPA ha attuato una selezione pubblica per titoli e colloquio tecnico attitudinale per l'assunzione di tre Operatori Socio Assistenziali – a tempo indeterminato part-time e di operatori a tempo determinato.Livello 4S c.c.n.l. Istituzioni socio assistenziali - Uneba.Contemporaneamente, l'azienda ha reso nota la pubblicazione di un'altra selezione per titoli...

venerdì, 24 settembre 2021, 22:09

Valerio Fabiani, consigliere per il lavoro e le crisi aziendali di Eugenio Giani, oggi ha incontrato a Massa le rsu della Sanac, le organizzazioni sindacali di categoria e confederali e il sindaco Francesco Persiani.

venerdì, 24 settembre 2021, 13:38

Lunedì 27 settembre, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso il centro prelievi in località Barbarasco, si terrà una giornata di vaccinazione straordinaria.

venerdì, 24 settembre 2021, 13:09

La circolazione veicolare viene interrotta lungo la Strade Provinciali del Pasquilio e Pasquilio dir nel comune di Montignoso, dal km 4+400 (bivio con la Sp Pasquilio dir) fino al km 7+460 (piazzale del Pasquilio), eccetto mezzi di soccorso, dal 27 al 30 settembre 2021 dalle 8,30 alle 18.

venerdì, 24 settembre 2021, 11:08

«Ecce sacerdos magnus» (ecco il grande sacerdote) è il titolo della «meditazione musicale», organizzata dalla Diocesi, con l’intento di proporre un momento di preghiera con la musica. È in programma domenica 26 settembre nella chiesa Cattedrale di Massa, alle ore 21. A presiederla sarà l’Amministratore Apostolico mons.

venerdì, 24 settembre 2021, 10:58

Sono 195 mila gli euro stanziati nel bilancio della Provincia di Massa-Carrara per l'intervento di manutenzione straordinaria sulla palestra dell'Ipsia Basanti di Massa. È ai nastri di partenza, in questi giorni, la procedura di gara che porta all'affidamento dei lavori: gli uffici di Palazzo Ducale hanno infatti dato il via assegnando...

venerdì, 24 settembre 2021, 10:43

Svolta verde per il Consorzio 1 Toscana Nord: che decide di puntare esclusivamente su acquisti di beni e servizi che abbiano un ridotto impianto ambientale o che possano inserirsi in un quadro di economia circolare.

venerdì, 24 settembre 2021, 10:08

In programma al Cinema Garibaldi Carrara martedi 28 alle ore 19.00 a mercoledi 29 settembre alle ore 17.00-19.00, il film Il Ragazzo più bello del mondo, un racconto intimo che attraverso immagini d'archivio e interviste inedite ripercorre la vita pubblica e privata de l'enfant prodige svedese Björn Andrésen, il ragazzino che appena quindicenne...

venerdì, 24 settembre 2021, 10:06

La coalizione Gianni Lorenzetti - Verso Nuovi Traguardi, capitanata dal candidato sindaco Gianni Lorenzetti, attuale sindaco di Montignoso e presidente della Provincia di Massa Carrara, invita le associazioni del comune di Montignoso a partecipare all’incontro pubblico con le associazioni del territorio che si terrà mercoledì 29 settembre alle ore 18:30...