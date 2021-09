Incontro con i candidati sindaco di Montignoso al Beach Club

Altre notizie brevi

giovedì, 9 settembre 2021, 20:51

Per tanti anni due capaci “Alpiniste Lente”, hanno fatto di questo sport, inteso anche come, cultura, tradizione e buona cucina, un loro modo di vivere. In inverno come in estate, è sempre stato facile incontrarle lungo le dorsali dell’Appennino Tosco-Emiliano mentre attraversavano il territorio da una stazione logistica all’altra.

giovedì, 9 settembre 2021, 20:39

Fondazione Marmo Onlus sostiene il "Con-vivere Carrara Festival", manifestazione in programma da oggi fino al 12 settembre, che ha come tema principale quello della "Cura", una parola diventata centrale per la pandemia. "Cura" non solo come "terapia" ma come necessità di nuove mappe mentali con cui leggere e comprendere il...

giovedì, 9 settembre 2021, 20:35

Scultori e artisti chiamati a testimoniare la devastazione delle Alpi Apuane. Oltre 40 gli artisti provenienti da tutta Italia che da venerdì 10 a domenica 12 settembre animeranno il centro storico di Carrara con performance e opere d’arte per la mostra “Sorgenti-Arte contro la devastazione”, frutto della prima Open Call...

giovedì, 9 settembre 2021, 20:32

Auto di lusso e case popolari, questo è il tema che affronta Gianni Musetti (FI), in una nota stampa, richiedendo fra l'altro, l'intervento degli organismi preposti ai controlli fiscali."Non è davvero possibile- afferma - vedere entrare persone nelle case popolari di Carrara che hanno appena parcheggiato la BMW o la...

giovedì, 9 settembre 2021, 14:16

Nel settore della ristorazione due dipendenti su dieci non sono vaccinati e, in vista dell'introduzione del green pass per i lavoratori privati, Tni Italia lancia l'allarme sulla nuova tegola che si sta per abbattere sulle imprese del mondo Horeca."Siamo uno dei settori più penalizzati dell'era Covid.

giovedì, 9 settembre 2021, 13:36

Coi sei impianti fotovoltaici attivi nel 2020 nelle sedi consortili, (ora sono otto, due sono stati aggiunti nei primi mesi del 2021) è stata prodotta energia verde per 87mila chilowatt all’ora: l’aver rinunciato all’approvvigionamento di energia da petrolio, ha comportato un abbattimento di anidride carbonica di 46 tonnellate, equivalente a...

giovedì, 9 settembre 2021, 13:02

Il comitato promotore del referendum eutanasia legale annuncia con grande soddisfazione il superamento delle 4 mila firme nel solo comune di Massa. "Un traguardo insperato e sorprendente - commenta Elena Mosti - che è stato raggiunto grazie al lavoro entusiastico e tenace dei volontari, ma che evidenzia la grande voglia di...

mercoledì, 8 settembre 2021, 15:57

GAIA S.p.A. gestore del servizio idrico integrato della Toscana Nord , informa che a partire da Lunedì 6 Settembre 2021 inizierà la lettura dei contatori nella zona della Lunigiana , precisamente presso i comuni di Casola, Comano, Fosdinovo, Pontremoli, Tresana. Le letture termineranno il 6 Novembre 2021.

martedì, 7 settembre 2021, 15:30

"Colore e valore della diversità" è il titolo dell'incontro che si terrà mercoledì 8 settembre alla Green Beach di Cinquale come evento a chiusura delle attività dei centri estivi realizzati dal Comune di Montignoso.

martedì, 7 settembre 2021, 13:45

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.