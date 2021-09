Italia Nostra: convocazione direttivo aperto ai soci e collaboratori

martedì, 14 settembre 2021, 19:17

Il presidente di Italia Nostra, Bruno Giampaoli, convoca un direttivo di sezione aperto ai soci e collaboratori il giorno 15 settembre presso "Il salotto" in via Cairoli, alle ore 18. Dove si discuterà in merito alla verifica della posizione dei membri del direttivo, sulla proposta di ripresa dell'attività culturale e sui P.A.B.E con Franca Leverotti.L'incontro si rende necessario perché soci e fondatori non hanno avuto comunicazioni per diversi mesi, per questo motivo sorge il bisogno di rivedere e rinnovare gli incarichi e le collaborazioni per rilanciare l'associazione e per incitare tutti i soci a voler prendere in considerazione un rapporto più collaborativo e funzionale.Dopo il direttivo si terrà un apericena con il prezzo concordato di 10 euro, per le prenotazioni chiamare "Il salotto" al numero 328187117.