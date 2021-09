L'alpinista Gabriella Sanviti adagio adagio... ritorna sulle montagne

giovedì, 9 settembre 2021, 20:51

Per tanti anni due capaci “Alpiniste Lente”, hanno fatto di questo sport, inteso anche come, cultura, tradizione e buona cucina, un loro modo di vivere. In inverno come in estate, è sempre stato facile incontrarle lungo le dorsali dell’Appennino Tosco-Emiliano mentre attraversavano il territorio da una stazione logistica all’altra. Generalmente frequentavano tutti i sentieri, dal mare Ligure alle Alpi Apuane, e talvolta scelgono come meta “l’arco alpino”, ma l’Appennino è sempre stato il loro punto di partenza e d’arrivo preferito. Molto conosciute in tutta l’area escursionistica dalla Cisa al Cusna, Gabriella Sanviti di Careno in provincia di Parma e Mara Giusti di Santa Maria del Giudice in Provincia di Lucca, ad un certo punto della loro vita, per quelle “muraglie” che a volte si incontrano nel cammino dovettero fernarsi, Oggi, nononostante tutto, animate da intime ed importanti motivazioni personali, esse hanno ripreso le loro attività. Ghiotte di mirtilli e lamponi, Gabriella e Mara amano la tipica e tradizionale cucina di montagna, Alcuni anno or sono vennero premiate dal celebre Alpinista Mario Merelli (due volte sull’Everest), nel corso di un Convegno titolato “Viaggio sopra le nuvole” il quale le premiò con una stella alpina per la loro attività alpinistica sulle Dolomiti del Trentino. Quindi oggi Gabriella coadiuvata dall’amica Mara, per un senso di dovere e richiamo, riprende l’attività sulle sue montagne.