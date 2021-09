L'assessore Simone Bezzini a Pontremoli con Elisabetta Sordi

Altre notizie brevi

giovedì, 16 settembre 2021, 18:02

Proseguono le iniziative culturali alla Villa della Rinchiostra, a corollario dell’importante evento della Biennale Internazionale dell’Etruria (B.I.E.),manifestazione d’Arte e Cultura contemporanea internazionale “La Lunigiana e la sua anima etrusca” promossa da Quirino Martellini. Domani (sabato 18 settembre) dalle 17 alle 20 si terrà l'inaugurazione seconda sessione espositiva con opere di ...

giovedì, 16 settembre 2021, 17:02

Stefano Benedetti, presidente del consiglio comunale di Massa, in una sua dichiarazione, ha espresso soddisfazione per l'imminente ritorno ai consigli comunali in presenza, decisione condivisa da tutto il consiglio comunale. "Quindi, preso atto che esiste la volontà generale di ritornare in presenza- afferma - non rimane che attendere le valutazioni degli...

giovedì, 16 settembre 2021, 16:45

La revisione della viabilità stradale di Massa è al centro dell'intervento di Lorenzo Mosti dei Giovani Democratici, che, in un comunicato, critica l'amministrazione locale per la gestione dei progetti: "Siamo ben contenti della decisione del sindaco e deisuoi sottoposti di voler ridisegnare la cartina stradale della città- scrive-a patto che...

giovedì, 16 settembre 2021, 16:10

Il 15 settembre, per il suono della prima campanella, GAIA è stata in alcune scuole del territorio gestito per dare il benvenuto simbolicamente a tutti gli studenti per il nuovo anno scolastico 2021 2022. In tutto sono quasi 800 le borracce plastic free "Marina" consegnate alla scuola primaria di Borgo a...

giovedì, 16 settembre 2021, 14:42

Prosegue fino alle 20 di venerdì 17 settembre, su gran parte della Toscana, il codice giallo emanato dalla sala operativa della Protezione civile. Per oggi giovedì 16 settembre permangono le previsioni per forti temporali soprattutto a nord ovest, mentre venerdì, rovesci e temporali saranno possibili anche nel resto della regione.

giovedì, 16 settembre 2021, 14:19

Lunedì 20 settembre alle ore 11.30, nella sede del Day Hospital oncologico di Carrara, al IV° piano del Centro Polispecialistico "Achille Sicari", si svolgerà la presentazione di un opuscolo sulle regole della buona alimentazione realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero "Giuseppe Minuto" di Massa.

giovedì, 16 settembre 2021, 14:18

Dopo lo stop imposto dal Covid-19, riparte il progetto S.M.G. Servizi Mobilità Garantita, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Carrara.

giovedì, 16 settembre 2021, 14:16

Dal 27 settembre al 3 ottobre, l’AIB-Associazione Italiana Biblioteche promuove il Bibliopride, la settimana nazionale delle biblioteche, giunta alla decima edizione; quest’anno l’evento è dedicato a “Le biblioteche per l’Agenda 2030“. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto...

giovedì, 16 settembre 2021, 14:15

Il presidente della Provincia di Massa-Carrara con un proprio decreto ha disposto il rinvio al 30 novembre 2021 del termine per il pagamento del canone patrimoniale unico (che a partire dal 2021 sostituisce la Cosap, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).

giovedì, 16 settembre 2021, 14:07

"Il futuro di Sanac Spa, azienda da tempo in amministrazione controllata, è sempre più incerto: 4 unità produttive, 335 dipendenti, di cui 103 solo nello stabilimento di Massa, sono in attesa di risposte da parte del Governo e della politica". Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia e Capogruppo FdI...