Leonardo Buselli (PSI) :"Piste ciclabili : il piano dell'assessore Raggi e del Comune a 5Stelle è solo carta straccia e niente più"

venerdì, 10 settembre 2021, 10:52

I socialisti di Carrara, tramite il coordinatore Leonardo Buselli, in una nota stampa, criticano l'amministrazione comunale per un progetto di mobilità sostenibile ed alternativa attraverso l'utilizzo della bici, da sempre uno dei principali cavalli di battaglia della compagine grillina: "Copiosi gli interventi durante la loro permanenza all'opposizione - scrivono - e non sono mai mancati in questi anni di governo nemmeno progetti fantasmagorici come quello della ex Ferrovia Marmifera, ma solo sulla carta. Seppur le prospettive possono essere interessanti, per ora l'aggettivo migliore per definire la situazione della rete ciclabile grillina è "fantasma ": questa la realtà con cui devono fare i conti i nostri concittadini ciclisti senza dimenticare le pericolose buche ed avvallamenti di cui sono costellate le strade dai monti al mare ".

Entrando nello specifico dell'operato di Raggi, Buselli non le manda certo a dire, sottolineando i progetti cari all'assessore :" Insomma Carrara non è una città per ciclisti, eppure potrebbe esserlo e a dirlo è proprio l'Assessore Andrea Raggi che pensa ad una citta del "futuro ciclopedonabile" . Dopodiché si sbizzarrisce partendo con la pista sul cavalcavia dell' autostrada che sta realizzando la Salt che sembrerebbe addirittura irrealizzabile per mancanza di spazio utile, a seguire poi la promessa della pista di viale Galilei per cui ci sono già i fondi. Una campagna elettorale iniziata già ora con le continue ed inutili sparate di Raggi che sta puntando forte su queste piste perché, sostiene che oggi grazie alle biciclette elettriche non sarà uno ostacolo per nessuno fare una salita , ma dopo i flop del passato, quanto servirebbe una bici in sharing affidabile? Perché l'amministrazione ha fatto sparire il servizio di bike sharing ? Il tempo per le promesse dei 5 Stelle è scaduto perché nel 2022 ci saranno le comunali:mancano i parcheggi per le bici, gli stalli, e così poi la gente è costretta a parcheggiarle sui marciapiedi e non è bello. Andrebbero aumentati i vigili in bici- conclude - sia per controllare la città che per monitorare le stesse piste ciclabili che già ci sono e servirebbe qualcuno che facesse progetti con cognizione, senza voli pindarici e false promesse".