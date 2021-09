Lunedì 26, martedì 27 e mercoledi 28 settembre alle ore 21 arriva al cinema Garibaldi Carrara per soli tre giorni l'atteso Oasis Knebworth 1996

venerdì, 24 settembre 2021, 00:03

Lunedì 26, martedì 27 e mercoledi 28 settembre alle ore 21 arriva al cinema Garibaldi Carrara per soli tre giorni l'atteso Oasis Knebworth 1996, evento dedicato ai fan vecchi e nuovi degli Oasis per rivivere l'euforia e il senso di unione e condivisione che solo un grande concerto può regalare. Oasis Knebworth 1996 è la storia del rapporto speciale tra gli Oasis e i loro fan, un rapporto che ha reso possibile quello che da molti viene definito il più grande concerto degli anni '90, raccontato per l'occasione attraverso gli occhi degli spettatori che vi hanno preso parte e ricostruito grazie a materiali d'archivio e filmati di backstage, interviste aggiuntive alla band e agli organizzatori del concerto. Le due serate da record degli Oasis a Knebworth si sono svolte infatti il 10 e 11 agosto 1996, con oltre 250.000 giovani provenienti da tutto il mondo che si sono riuniti a Knebworth Park, nell'Hertfordshire. I biglietti sono stati messi in vendita l'11 maggio 1996 e sono andati esauriti in meno di 24 ore, battendo ogni record al botteghino del Regno Unito. Gli organizzatori hanno stimato che potenzialmente la band avrebbe potuto vendere il doppio o il triplo dei biglietti, tale fu la richiesta del pubblico in quelle giornate.Gli show prendevano il via in un Regno Unito che si stava lentamente riprendendo da un decennio di recessione. Dopo gli anni '80, l'umore della nazione stava cambiando. La rinascita culturale stava dando origine a Cool Britannia e, nella loro ascesa fulminea, gli Oasis incarnarono quel ritrovato ottimismo e quella rinnovata, energetica spavalderia. In due anni, a partire dalla loro Manchester, gli Oasis erano diventati una delle più grandi band del mondo e, al pubblico accorso a vederli che si rispecchiava nei cinque uomini sul palco, tutto sembrava possibile.

Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati anche direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema . NON C'E' NESSUN OBBLIGO DI PRENOTAZIONE