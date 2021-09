Massa, scomparsa Giuntini, Nardi: "Addio a persona perbene e capace. E' stato esempio per molti"

mercoledì, 1 settembre 2021, 14:04

"Mi stringo forte al dolore della famiglia della moglie Francesca e dei figli e degli amici. Con Silvio Alberto Giuntini se ne va un grande Compagno. Una persona perbene e capace che ha contribuito, sia nel sindacato sia nella politica che nelle istituzioni, a migliorare la vita di tante donne e tanti uomini di Massa e della Provincia di Massa Carrara. Alberto è stato per tanti di noi più giovani un esempio di quanto sia importante la passione per la politica e la cosa pubblica quando viene vissuta con spirito di servizio per gli altri. Provo un dolore profondo al pensiero che non potremo più avere il suo contributo di idee e di passione a portata di mano ogni giorno che da sempre sapeva regalarci."

Così la presidente della commissione Attività produttive alla Camera Martina Nardi sulla scomparsa di Silvio Alberto Giuntini.