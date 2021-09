Nausicaa assume otto persone

sabato, 25 settembre 2021, 08:53

L'azienda Nausicaa SPA ha attuato una selezione pubblica per titoli e colloquio tecnico attitudinale per l'assunzione di tre Operatori Socio Assistenziali – a tempo indeterminato part-time e di operatori a tempo determinato.



Livello 4S c.c.n.l. Istituzioni socio assistenziali - Uneba.



Contemporaneamente, l'azienda ha reso nota la pubblicazione di un'altra selezione per titoli e colloquio tecnico attitudinale per l'assunzione di n. 5.



Educatori Professionali Socio-Pedagogici – a tempo determinato e indeterminato Livello 3S c.c.n.l. Istituzioni socio assistenziali - Uneba.



I bandi sono disponibili sul sito di Nausicaa (www.nausicaacarrara.it) e del Comune di Carrara; le domande per accedere alla selezione devono arrivare attraverso la compilazione del Modulo di Domanda scaricabile dal medesimo sito. L'invio della documentazione per partecipare deve avvenire entro il 18 Ottobre alle ore 12, attraverso le modalità previste dai bandi.