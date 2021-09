Nausicaa: giornate per la prevenzione

Altre notizie brevi

mercoledì, 29 settembre 2021, 12:14

Questa notte alle 3 suicidio di un uomo di 48 anni che si è buttato da un ponte in località Ponti di Vari a Miseglia - Carrara. Operatori sanitari non hanno potuto che constatare il decesso.

mercoledì, 29 settembre 2021, 11:37

Gli artigiani del marmo di Carrara tra i grandi maestri del fare che con la loro arte sono simbolo del made in Italy nel mondo. Ci saranno anche quattro esperienze Made in Carrara a Biella per "Fatti in Arte", il prestigioso salone dedicato all'Alto Artigianato, espressione di quel patrimonio di bellezza e autenticità, che...

mercoledì, 29 settembre 2021, 11:32

Grazie alla variazione di bilancio approvata dal consiglio provinciale di Massa-Carrara nel corso dell'ultima seduta sono stati resi disponibili nel bilancio 2021 circa 352 mila euro per una serie di interventi su diverse scuole superiori del nostro territorio.

mercoledì, 29 settembre 2021, 07:44

Oggi farà tappa a Montignoso il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'Organizzazione del partito guidato da Giorgia Meloni.Tra i vari appuntamenti, Donzelli sarà a Cinquale a sostegno della candidata sindaco del centrodestra Manuela Aiazzi, con ritrovo alle 13 presso la Salsetteria Osvaldo, in via Gramsci al Cinquale,...

martedì, 28 settembre 2021, 22:30

I tecnici della stazione di Carrara e Lunigiana assieme ad un componente della stazione di Massa stanno soccorrendo un’escursionista colta da malore e sbalzi di pressione. La donna, classe 1958 originaria della Provincia di Padova, si trovava assieme ad altri escursionisti che da Colonnata si erano incamminati verso la Cima...

martedì, 28 settembre 2021, 14:52

Nausicaa informa che nella mattinata di mercoledì 29 settembre, dalle 9.30 alle 11.30, potrebbero verificarsi alcuni ritardi nei servizi, per assemblea sindacale. L'azienda si scusa con gli utenti per eventuali disagi che dovessero riscontrarsi sul territorio.

martedì, 28 settembre 2021, 14:51

Ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione delle donne sulla prevenzione del tumore al seno. Il Volto della Speranza, associazione nata a Carrara oltre quaranta anni fa proprio per la volontà di un gruppo di donne operate di un tumore al seno, è impegnata da sempre nelle campagne di prevenzione...

martedì, 28 settembre 2021, 14:50

“Da più parti della nostra Regione, Massa-Carrara compresa - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - vengono, pressochè quotidianamente, segnalate(ma non è, purtroppo, una novità) carenze di personale nel delicato comparto sanitario.” “Anche nella predetta zona-prosegue il Consigliere- parrebbero, quindi, esserci pesanti e palesi lacune a livello...

martedì, 28 settembre 2021, 11:32

Anche per l'anno scolastico 2021-2022 la provincia di Massa-Carrara garantisce il trasporto scolastico in favore degli studenti con disabilità residenti nella nostra provincia e iscritti a istituti secondari di secondo grado del nostro territorio o di comuni limitrofi.

martedì, 28 settembre 2021, 10:20

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.2 posti di istr. dir. tecnico ingegnere/Architetto Cat. D1, del C.C.N.L. comparto regioni - enti locali di cui uno riservato a personale interno.