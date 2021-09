Nausicaa: ricicleria chiusa martedì e mercoledì

Altre notizie brevi

sabato, 4 settembre 2021, 10:27

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione dei film priettati, al Garibaldi Carrara, Piazza Europa, Il Nuovo e Astoria Lerici dal 9 al 15 settembre:Programmi: CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARAARENA PIAZZA EUROPA LA SPEZIACINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIACINEMA- TEATRO ASTORIA LERICICINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARAGiovedi 9 Settembre Ore 21.00 QUI RIDO IO (...

sabato, 4 settembre 2021, 10:15

Si svolgerà martedì 7 settembre alle 18 la prima manifestazione organizzata e promossa da In-Nova, la nuova associazione nata a Massa con finalità politica e culturali.

venerdì, 3 settembre 2021, 21:09

Con orario estivo, quindi alle ore 18,30, lunedi 6 settembre e venerdi 10 settembre riprenderà la Passeggiata della salute. La Passeggiata si svolgerà al parco fluviale del Lungo Frigido con appuntamento al parcheggio lato Viareggio. La passeggiata si realizza nel pieno rispetto delle norme anticovid (zona bianca) e con la partecipazione della...

venerdì, 3 settembre 2021, 16:53

Cosimo Maria Ferri della Camera dei deputati, membro della commissione Giustizia, sensibilizza sul combattimento dell'inquinamento invitando a piantare nuovi alberi: "Un albero in più per Giucano - esordisce -, più ossigeno per tutti" è il progetto portato avanti da Il Consorzio 1 Toscana Nord e il Comune di Fosdinovo per la...

venerdì, 3 settembre 2021, 16:37

Continuano le vaccinazioni senza prenotazione in tutti gli hub dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

venerdì, 3 settembre 2021, 15:58

In una nota stampa, Stefano Alberti del PD sottolinea il suo interessamento in qualità di consigliere, riguardo alla sostituzione del blocco bagni presso la scuola Carducci di Massa: "Su sollecitazione di molti genitori della scuola - dice - ho rivolto una interpellanza e una interrogazione all'amministrazione comunale sull'urgenza di sostituzione del blocco...

giovedì, 2 settembre 2021, 18:45

Cosimo Maria Ferri della Camera dei Deputati, membro della Commissione Giustizia, commenta a caldo la tragedia consumatasi nel comune di Filattiera: "Purtroppo un'esplosione in un'abitazione in Localita Migliarina nel comune Filattiera ha causato il crollo dell'abitazione; all'interno e' stato rinvenuto il corpo del proprietario Balestracci Nello che ci ha tragicamente lasciato. Un...

giovedì, 2 settembre 2021, 16:02

Sono state 2700 le persone che nei primi tre giorni hanno sfruttato la possibilità di avere accesso diretto, quindi senza prenotazione, alle vaccinazioni anticovid con numeri in evidente crescita (818, 863, 1019). Si è trattato in gran parte di ragazzi, ma anche di adulti che hanno scelto di immunizzarsi al...

giovedì, 2 settembre 2021, 13:27

Ridurre la spesa corrente per i consumi energetici e diminuire l'impatto ambientale è una delle priorità che la Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara intende perseguire, rispetto al patrimonio edilizio scolastico, predisponendo progetti per riqualificare gli edifici.

mercoledì, 1 settembre 2021, 18:42

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento dell'Accademia Apuana della Pace sulla situazione delicata in Afghanistan:"Nei primi anni 2000 un movimento globale attraversava il mondo contrapponendosi tanto al fondamentalismo quanto al neo imperialismo; il movimento aveva denunciato l'irresponsabilità e la violenza degli interventi bellici " pseudo umanitari": dal Kossovo all'Afghanistan all'Iraq.