Non potabile l'acqua nella frazione di Bergiola Maggiore

venerdì, 17 settembre 2021, 17:07

In seguito alle abbondanti piogge registrate nella giornata di ieri, 16 settembre 2021, e nella nottata di oggi 17 settembre 2021, le sorgenti che alimentano l'acquedotto della frazione di Bergiola Maggiore nel comune di Massa, hanno subito un anomalo aumento di torbidità. Data l'impossibilità di poter effettuare manovre di esclusione e frazionamento delle sorgenti più esposte al fenomeno di torbidità è stato chiesto al Comune di Massa di emettere una ordinanza Cautelativa di non potabilità. Peranto, il Sindaco ha emesso l'ordinanza n.170 del 17/09/2021 ordinando il divieto di utilizzo per il consumo umano dell'acqua erogata per l'acquedotto servente la frazione di Bergiola Maggiore. A seguito della problematica sopra esposta, in attesa che siano ripristinate le normali condizioni di potabilità, il Gestore idrico ha predisposto un accumulo per la distribuzione di acqua potabile per i cittadini, posizionato all'ingresso della frazione di Bergiola Maggiore presso la scuola. Gaia si scusa per il disagio.