Sanac: Fabiani, Governo convochi con urgenza tavolo nazionale

Altre notizie brevi

venerdì, 24 settembre 2021, 13:38

Lunedì 27 settembre, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso il centro prelievi in località Barbarasco, si terrà una giornata di vaccinazione straordinaria.

venerdì, 24 settembre 2021, 13:09

La circolazione veicolare viene interrotta lungo la Strade Provinciali del Pasquilio e Pasquilio dir nel comune di Montignoso, dal km 4+400 (bivio con la Sp Pasquilio dir) fino al km 7+460 (piazzale del Pasquilio), eccetto mezzi di soccorso, dal 27 al 30 settembre 2021 dalle 8,30 alle 18.

venerdì, 24 settembre 2021, 11:08

«Ecce sacerdos magnus» (ecco il grande sacerdote) è il titolo della «meditazione musicale», organizzata dalla Diocesi, con l’intento di proporre un momento di preghiera con la musica. È in programma domenica 26 settembre nella chiesa Cattedrale di Massa, alle ore 21. A presiederla sarà l’Amministratore Apostolico mons.

venerdì, 24 settembre 2021, 10:58

Sono 195 mila gli euro stanziati nel bilancio della Provincia di Massa-Carrara per l'intervento di manutenzione straordinaria sulla palestra dell'Ipsia Basanti di Massa. È ai nastri di partenza, in questi giorni, la procedura di gara che porta all'affidamento dei lavori: gli uffici di Palazzo Ducale hanno infatti dato il via assegnando...

venerdì, 24 settembre 2021, 10:43

Svolta verde per il Consorzio 1 Toscana Nord: che decide di puntare esclusivamente su acquisti di beni e servizi che abbiano un ridotto impianto ambientale o che possano inserirsi in un quadro di economia circolare.

venerdì, 24 settembre 2021, 10:08

In programma al Cinema Garibaldi Carrara martedi 28 alle ore 19.00 a mercoledi 29 settembre alle ore 17.00-19.00, il film Il Ragazzo più bello del mondo, un racconto intimo che attraverso immagini d'archivio e interviste inedite ripercorre la vita pubblica e privata de l'enfant prodige svedese Björn Andrésen, il ragazzino che appena quindicenne...

venerdì, 24 settembre 2021, 10:06

La coalizione Gianni Lorenzetti - Verso Nuovi Traguardi, capitanata dal candidato sindaco Gianni Lorenzetti, attuale sindaco di Montignoso e presidente della Provincia di Massa Carrara, invita le associazioni del comune di Montignoso a partecipare all’incontro pubblico con le associazioni del territorio che si terrà mercoledì 29 settembre alle ore 18:30...

venerdì, 24 settembre 2021, 00:18

Nel 2016, dopo la sostituzione del contatore del gas, un consumatore massese si era visto recapitare una bolletta "folle" di circa 1.500 euro a titolo di conguaglio per un numero astronomico di metri cubi di gas.

venerdì, 24 settembre 2021, 00:17

"I lavori non sono ancora conclusi e sono in corso, e i residui degli sfalci prodotti ieri (mercoledì 22 settembre) verranno tolti, così come da programmazione dei lavori, entro domani".

venerdì, 24 settembre 2021, 00:09

Fridays For Future Massa interviene sulla giornata di sciopero a favore della salvaguardia del pianeta: 12 novembre 2021, conferenza COP 26. La scienza ci dice che è l'ultima chiamata, prendere o lasciare. Siamo in automobile e ci stiamo dirigendo in discesa verso un burrone.