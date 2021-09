Si toglie la vita a Bagnone

Altre notizie brevi

"Vaccini e green pass son lo strumento chiave per tornare alla normalità e come Confartigianato Massa Carrara sosteniamo con convinzione questi indirizzi. Tuttavia l'applicazione pratica in maniera coercitiva con l'obbligo sul posto di lavoro della certificazione verde a partire dal 15 ottobre rischia di mettere in ginocchio tante piccole imprese...

"Un anno e mezzo di pandemia ha stravolto rapporti sociali ed equilibri economici anche nel nostro paese, senza fare sconti a nessuno. Ci sono interi settori che ancora fatica a rialzare la testa e purtroppo dobbiamo registrare che a pagare le spese della crisi sono sempre i lavoratori, considerati anelli...

Il presidente della provincia di Massa-Carrara ha convocato la prossima seduta del consiglio provinciale in videoconferenza per martedì 28 settembre, alle ore 18,30.

La Commissione Ambiente del Comune di Massa, presieduta dal consigliere Roberto Acerbo e dalla Vice Presidente Irene Mannini, ha effettuato, giovedì 23/09/2021, un sopralluogo al mercato comunale delle Jare. La visita è stata partecipata dai consiglieri Antonio Cofrancesco, Luca Guadagnucci, Roberta Dei, Agostino Incoronato, Paolo Menchini, Giovanni Giusti insieme all’assessore...

Le elezioni amministrative a Carrara sono alle porte e tra la giunta grillina che vacilla ed un centro destra che ha già acceso i motori con Caffaz, oggi si fanno sentire i giovani di sinistra.

In arrivo temporali, codice giallo su tutta la Toscana per tutta la giornata di domenica 26 settembre.

L'azienda Nausicaa SPA ha attuato una selezione pubblica per titoli e colloquio tecnico attitudinale per l'assunzione di tre Operatori Socio Assistenziali – a tempo indeterminato part-time e di operatori a tempo determinato.Livello 4S c.c.n.l. Istituzioni socio assistenziali - Uneba.Contemporaneamente, l'azienda ha reso nota la pubblicazione di un'altra selezione per titoli...

Valerio Fabiani, consigliere per il lavoro e le crisi aziendali di Eugenio Giani, oggi ha incontrato a Massa le rsu della Sanac, le organizzazioni sindacali di categoria e confederali e il sindaco Francesco Persiani.

Lunedì 27 settembre, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso il centro prelievi in località Barbarasco, si terrà una giornata di vaccinazione straordinaria.

La circolazione veicolare viene interrotta lungo la Strade Provinciali del Pasquilio e Pasquilio dir nel comune di Montignoso, dal km 4+400 (bivio con la Sp Pasquilio dir) fino al km 7+460 (piazzale del Pasquilio), eccetto mezzi di soccorso, dal 27 al 30 settembre 2021 dalle 8,30 alle 18.