A Massa la cerimonia di premiazione del concorso nazionale di poesia religiosa "San Pio X"

Altre notizie brevi

giovedì, 30 settembre 2021, 16:18

"Purtroppo a oggi l'interlocuzione necessaria con il ministro Giorgetti sulla vertenza Sanac di Massa Carrara non c'è e questo nonostante la richiesta, anche con lettera firmata, promossa da me e sottoscritta da altri parlamentari. Questo significa che non abbiamo un soggetto con cui discutere per trovare una soluzione".

giovedì, 30 settembre 2021, 15:44

Lunedì 4 ottobre Massa celebra la ricorrenza di San Francesco e per la festa del Patrono tornano, in piena sicurezza e nel rispetto delle normative anti-Covid, la tradizionale fiera e la fattoria didattica degli animali che quest’anno si svolgeranno a partire dalle 15.00 di domenica 3 ottobre e per tutta...

giovedì, 30 settembre 2021, 15:43

Definisce Montignoso l'ultimo baluardo del centro sinistra della provincia e parla di sforzo al dialogo politico da esportare sul territorio provinciale. Il partito repubblicano insieme a Gianni Lorenzetti e al centro sinistra desiderano lanciare un messaggio di coesione: in questa chiave va letto l'incontro tra repubblicani della sez. G.

giovedì, 30 settembre 2021, 13:19

L’amministrazione comunale iscrive nell’Albo delle botteghe storiche altre otto attività che si vanno aggiungere alle sette attività già riconosciute lo scorso maggio. Gli uffici hanno provveduto a valutare le nuove istanze ricevute e, a seguito delle verifiche, hanno riconosciuto i titoli sulla base dei requisiti di anzianità.

giovedì, 30 settembre 2021, 13:17

Il Consiglio Provinciale aveva aggiornato all'unanimità il piano triennale delle opere, inserendolo nell'annualità 2021, martedì scorso 28 settembre e il giorno dopo il Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara ha dato il via libera definitivo approvando il progetto esecutivo ed avviando la procedura di gara per l'affidamento dei lavori: si tratta...

giovedì, 30 settembre 2021, 13:17

La circolazione veicolare lungo la Sp 4 di Antona, nel Comune di Massa, viene interrotta all'altezza della curva del Biancolini, nella fascia oraria ricompresa tra le 22 e le 6 nei giorni che vanno dal 4 al 7 ottobre 2021, con inizio alle 22 del 4 e termine alle 6 del...

mercoledì, 29 settembre 2021, 20:05

Domenica e lunedì prossimi, 3 e 4 ottobre, anche nella provincia di Massa Carrara si svolgeranno le elezioni amministrative. I comuni interessati sono Montignoso, Pontremoli e Bagnone.

mercoledì, 29 settembre 2021, 20:05

Ci sono ancora posti per le selezioni dei primi corsi che prenderanno il via in ottobre alla Scuola Nazionale Trasporti e Logistica. I corsi sono due: uno per diventare Operatori polivalenti di terminal portuale per il Porto della Spezia e uno per il Porto di Marina di Carrara.

mercoledì, 29 settembre 2021, 20:01

"Strumenti non prioritari che diventano un ulteriore dispendio di energie e risorse umane nel momento in cui la Regione Toscana ha disposto il blocco delle assunzioni e l'azienda sanitaria si trova in forte carenza organica. Forzare la mano per disporne l'utilizzo ai pronto soccorso di Massa Carrara e Lucca ci...

mercoledì, 29 settembre 2021, 12:14

Questa notte alle 3 suicidio di un uomo di 48 anni che si è buttato da un ponte in località Ponti di Vari a Miseglia - Carrara. Operatori sanitari non hanno potuto che constatare il decesso.