Passeggiata al lungo Frigido

Altre notizie brevi

venerdì, 10 settembre 2021, 16:22

Si informa la cittadinanza che gli uffici dell'Unità funzionale Sicurezza alimentare e Sanità pubblica veterinaria della Zona Apuana sono stati trasferiti dalla vecchia sede ubicata in viale Democrazia a Massa nella nuova sede situata presso il padiglione "I" al Centro polispecialistico "Achille Sicari" di Carrara.

venerdì, 10 settembre 2021, 14:20

C'è tempo fino al 22 settembre prossimo per richiedere le bottiglie dell'acqua del Parco. Con l'obiettivo di promuovere il consumo umano sostenibile dell'acqua proveniente dal territorio protetto, ridurre la plastica e tutelare l'ambiente, il Parco delle Apuane ha emesso un avviso pubblico per assegnare in comodato d'uso gratuito fino al...

venerdì, 10 settembre 2021, 14:04

Lo scopo è quello di ridurre i costi di gestione e razionalizzare la spesa dell'ente relativamente al patrimonio veicolare: per questo motivo la Provincia di Massa-Carrara, attraverso il settore Finanze e Patrimonio, ha pubblicato un avviso con il quale viene indetta un'asta pubblica per la vendita di alcuni autoveicoli obsoleti...

venerdì, 10 settembre 2021, 11:25

Esposizioni e performance artistiche di oltre 40 artisti che hanno partecipato alla prima Open Call promossa da Athamanta e Associazione Ponte di Ferro

venerdì, 10 settembre 2021, 10:52

I socialisti di Carrara, tramite il coordinatore Leonardo Buselli, in una nota stampa, criticano l'amministrazione comunale per un progetto di mobilità sostenibile ed alternativa attraverso l'utilizzo della bici, da sempre uno dei principali cavalli di battaglia della compagine grillina: "Copiosi gli interventi durante la loro permanenza all'opposizione - scrivono -...

venerdì, 10 settembre 2021, 10:43

La Camera di Commercio di Massa-Carrara e l'ISR, con il supporto del PID, organizzano un ciclo di 3 seminari tesi a far conoscere alle nostre PMI processi e strumenti di business design (es: Business Model Canvas) per accrescere le loro potenzialità in vista dei nuovi scenari post Covid.Ragionare in termini di business model significa, infatti, focalizzarsi sul processo di creazione...

giovedì, 9 settembre 2021, 20:51

Per tanti anni due capaci “Alpiniste Lente”, hanno fatto di questo sport, inteso anche come, cultura, tradizione e buona cucina, un loro modo di vivere. In inverno come in estate, è sempre stato facile incontrarle lungo le dorsali dell’Appennino Tosco-Emiliano mentre attraversavano il territorio da una stazione logistica all’altra.

giovedì, 9 settembre 2021, 20:39

Fondazione Marmo Onlus sostiene il "Con-vivere Carrara Festival", manifestazione in programma da oggi fino al 12 settembre, che ha come tema principale quello della "Cura", una parola diventata centrale per la pandemia. "Cura" non solo come "terapia" ma come necessità di nuove mappe mentali con cui leggere e comprendere il...

giovedì, 9 settembre 2021, 20:35

Scultori e artisti chiamati a testimoniare la devastazione delle Alpi Apuane. Oltre 40 gli artisti provenienti da tutta Italia che da venerdì 10 a domenica 12 settembre animeranno il centro storico di Carrara con performance e opere d’arte per la mostra “Sorgenti-Arte contro la devastazione”, frutto della prima Open Call...

giovedì, 9 settembre 2021, 20:32

Auto di lusso e case popolari, questo è il tema che affronta Gianni Musetti (FI), in una nota stampa, richiedendo fra l'altro, l'intervento degli organismi preposti ai controlli fiscali."Non è davvero possibile- afferma - vedere entrare persone nelle case popolari di Carrara che hanno appena parcheggiato la BMW o la...