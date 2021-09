Pontremoli, 18 e 19 settembre, giornate dedicate alle due ruote

venerdì, 17 settembre 2021, 17:13

Una due giorni tra territorio e sport quello organizzato dal Comune di Pontremoli in collaborazione con Società Ciclistica Villafranca, Comitato Provinciale Massa Carrara – Federazione Ciclistica Italiana, ASD Goodbike Pontremoli, Veterani dello sport, Panathlon Lunigiana e Cio nel cuore che daranno vita alla 29esima edizione del “Campionato italiano Giornalisti cronometro individuale” sabato 18 settembre e alla 72esima edizione del “Campionato Italiano Giornalisti strada” e alla terza del “Memorial Cio Tassi” il giorno successivo.

Eventi che sapranno donare alla realtà lunigianese visibilità, mettendo in mostra quelli che sono i punti di forza di un territorio vocato allo sport e sempre più riscoperto dagli amanti della disciplina.

Saranno numerosi i giornalisti provenienti da diverse testate, anche a livello nazionale ed oltre, che si cimenteranno nei campionati italiani di ciclismo per le diverse categorie. Si comincerà sabato 18, con la gara a cronometro con partenza da Villafranca in Lunigiana e arrivo a Pontremoli. Domenica 19 invece, partenza e arrivo sono previste entrambe all’ombra del Campanone, con una gara in linea che percorrerà l’anello del fiume Magra.

Un’occasione ghiotta per la Lunigiana e per le Amministrazioni che ormai da anni investono per potenziare strutture e percorsi lungo tutto il territorio: non ultimo l’inaugurazione avvenuta poche settimane fa della Ciclovia dei Castelli.

Insomma, due giornate intense anche per gli amanti della bicicletta, che potranno assistere ad appuntamenti di prim’ordine e di grande interesse professionistico.

Sabato 18 la partenza avverrà alle ore 15 in corrispondenza del Bar Nello di Villafranca con arrivo in piazza Italia a Pontremoli. Domenica 19 invece la partenza alle ore 9.30 e l’arrivo sono previsti entrambi in piazza Italia.