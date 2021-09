PSI Carrara: la Consulta dei Giovani un altro fallimento dell'assessore Forti

giovedì, 23 settembre 2021, 23:59

Il partito socialista di Carrara critica l'insuccesso della Consulta Giovani e, quindi, dell'operato dell'assessore Forti in merito: l'iniziativa avrebbe trovato ben poco consenso fra i giovani e oltre tutto, caratterizzata da un percorso accidentato, come ad esempio i requisiti legati all'appartenenza di un partito politico, che ha destato qualche polemica negli scorsi mesi: "Questo "organismo" del tutto fantasma e assente, ideato con una delibera risalente ad un Consiglio Comunale del 2020, non parte! - afferma il partito in un comunicato - Così l'amministrazione comunale, senza provare alcuna vergogna, dopo lo scivolone antidemocratico che ha dovuto correggere emanando un altro avviso, per la terza volta ha riaperto i termini per l'adesione alla Consulta delle politiche giovanili fino al prossimo 31 ottobre. Probabilmente la "Consulta Giovani "per come è stata gestita finora farà la fine della "Consulta Anziani" che , dopo tantissimi anni di attività, sotto l'assessorato di Anna Galleni , nonostante più avvisi pubblici che sono andati quasi deserti per la scarsissima partecipazione delle associazioni di volontariato anziani, non è stata costituita. Noi socialisti- conclude- che sin dalla nascita del nostro partito crediamo alla valorizzazione della società civile e alla partecipazione dei cittadini al funzionamento delle società democratiche , auspichiamo che finalmente al 31 di ottobre arrivino le domande di adesione per la Consulta Giovani e che di possa così partire"-