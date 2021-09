Raduno arbitri a Podenzana

Altre notizie brevi

venerdì, 17 settembre 2021, 18:15

Problemi di postura? Mal di schiena? Artrosi? Fastidi alla colonna vertebrale e attacchi di mal di testa? Per affrontare queste e altre problematiche, nella giornata della prevenzione, in materia di posturologia clinica, Nausicaa mette a disposizione uno screening gratuito rivolto ai cittadini. Nel pomeriggio di lunedì 20 settembre, la dottoressa Antonella...

venerdì, 17 settembre 2021, 17:13

Una due giorni tra territorio e sport quello organizzato dal Comune di Pontremoli in collaborazione con Società Ciclistica Villafranca, Comitato Provinciale Massa Carrara – Federazione Ciclistica Italiana, ASD Goodbike Pontremoli, Veterani dello sport, Panathlon Lunigiana e Cio nel cuore che daranno vita alla 29esima edizione del “Campionato italiano Giornalisti cronometro...

venerdì, 17 settembre 2021, 17:07

In seguito alle abbondanti piogge registrate nella giornata di ieri, 16 settembre 2021, e nella nottata di oggi 17 settembre 2021, le sorgenti che alimentano l'acquedotto della frazione di Bergiola Maggiore nel comune di Massa, hanno subito un anomalo aumento di torbidità.

venerdì, 17 settembre 2021, 16:11

Un’occasione di formazione e crescita, aperta a tutti i giovani del territorio.

venerdì, 17 settembre 2021, 14:19

Si informa la cittadinanza che a causa di problemi tecnici, domani sabato 18 settembre 2021, il distretto di Marina di Carrara resterà chiuso.La responsabile della Zona Apuana, Monica Guglielmi, precisa inoltre che l'utenza potrà usufruire dei punti prelievo presenti all'interno della Zona Apuana.Ci scusiamo anticipatamente per il disagio.

venerdì, 17 settembre 2021, 13:38

Viste le incerte e avverse condizioni meteo, l'iniziativa: "Una Panchina Rossa per la Città" è stata Rrinviata a venerdì 24 settembre alle ore 16.00 sempre in piazza Gramsci (ex piazza d'Armi) a Carrara.

venerdì, 17 settembre 2021, 12:56

A seguito delle abbondanti piogge delle ultime ore, le sorgenti che alimentano l'acquedotto della frazione di Bergiola Maggiore hanno subito un anomalo aumento di torbidità. Con ordinanza n.170 si vieta quindi l'utilizzo dell'acqua per il consumo umano fino al ripristino dei parametri.

venerdì, 17 settembre 2021, 12:55

"Ringraziamo i comuni che hanno abbassato la Tari per le imprese domestiche". Per Cna il taglio del costo della tassa sui rifiuti per le attività "rappresenta un sostegno concreto alla loro sopravvivenza dopo mesi durissimi tra chiusure e mancati incassi".

venerdì, 17 settembre 2021, 12:43

Cosimo Maria Ferri, onorevole della camera dei deputati, interviene in merito all'hub vaccinale di Carrara: "L’ Hub vaccinale Marina di Carrara - afferma - è un’esperienza positiva di un servizio sanitario che funziona. E’ uno dei centri migliori e più efficienti della Toscana, non bisogna tornare indietro ma rilanciare questo...

venerdì, 17 settembre 2021, 10:53

Massa, città del Premio Mercurio d'argento, rassegna dedicata alla musica da film e per l'immagine, prosegue con iniziative legate al mondo del cinema. Martedì 21 settembre, al Teatro dei Servi sarà presente il regista e sceneggiatore Alessandro Grande, in occasione della proiezione del suo film "Regina".