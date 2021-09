Rifondazione Comunista: "Aumento Tari figlio delle logiche del mercato. Asmiu non diventi srl!"

sabato, 4 settembre 2021, 16:21

Rifondazione Comunista torna a tirare le orecchie all'amministrazione, questa volta contro gli aumenti della tari, la tassa sui rifiuti, e sull'intenzione di trasformazre in srl (società di capitali) la municipalizzata Asmiu per permetterne l'entrata in RetiAmbiente, una società per azioni, anche se a capitale pubblico. Da Rifondazione Comunista arriva quindi un duro no alla logica delle leggi di mercato. Quindi scrive nel comunicato stampa:"L'arrivo dei pagamenti TARI aumentati rispetto agli anni passati non ci meraviglia. Non ci meraviglia perché sono anni che denunciamo il meccanismo perverso del calcolo delle tariffe basato su principi di libero mercato, come se l'igiene della città, la raccolta dei rifiuti e il loro smaltimento fossero equiparabili a un bene privato. Come Rifondazione Comunista lo ribadiamo: avere una città pulita e salubre non può essere oggetto di domanda e offerta, ma è un diritto di ogni cittadino e cittadina e in quanto tale uscire dalla logica mercantile".

L'affondo tocca poi la questione Asmiu e RetiAmbiente:"Gli aumenti che oggi ogni massese ha visto sugli avvisi di pagamento-afferma Rifondazione infatti- sono il risultato della vendita costante e continua del pubblico alle logiche private. Così come non ci meravigliano le scelte della destra massese che ha deciso di agevolare alcune classi di persone, a loro tradizionalmente vicine, facendo pagare il conto a tutti gli altri massesi. Non ci meraviglia l'intenzione di trasformare ASMIU da società municipalizzata in srl, gettandola definitivamente nelle braccia di RetiAmbiente e al mercato: poco conta se i soci sono pubblici, è la logica del profitto che conta e che sarà pagata da tutti".

Secondo Rifondazione in amministrazione siede un assessore che ragiona più da commercialista che da politico e prevede, con l'ingresso in RetiAmbiente, un aumento ulteriore del tariffario, sempre figlio di logiche di profitto:" Quando un assessore al bilancio annuncia in pompa magna il ritorno all'utile di ASMIU possiamo affermare che, sarà pure un bravo commercialista, ma politicamente non ha capito nulla. Quell'utile è stato fatto aumentando le tariffe della TARI e meglio avrebbe fatto se, con una sana programmazione e gestione da parte dell'amministratore unico dell'azienda, avesse destinato quell'utile a migliorare i servizi, a ridurre i costi, insomma a ridurre gli oneri per i massesi con maggiori servizi. Purtroppo crediamo che le cose in futuro non andranno meglio: l'entrata di ASMIU in RetiAmbiente e l'idea di creare una unica società toscana di servizi affidata anche a privati determinerà un aumento delle tariffe nei prossimi anni".

Conclude Rifondazione sostenendo lo stop alle privatizzazioni e alle logiche del profitto:" Ci siamo sempre opposti alla privatizzazione dei servizi e lo faremo ancora visto che la storia ci dà ragione: saranno i cittadini a pagare le incapacità di certi amministratori e i profitti dei privati".