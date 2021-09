Rinviata "Una panchina rossa per la città"

venerdì, 17 settembre 2021, 13:38

Viste le incerte e avverse condizioni meteo, l'iniziativa: "Una Panchina Rossa per la Città" è stata Rrinviata a venerdì 24 settembre alle ore 16.00 sempre in piazza Gramsci (ex piazza d'Armi) a Carrara.