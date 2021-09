Scuola nazionale trasporti e logistica: open day rivolto ai giovani

martedì, 14 settembre 2021, 18:04

Open day on line giovedì 16 settembre alle ore 16:30 per la presentazione delle offerte formative, relative a 46 posti disponibili in ambito portuale e logistico a La Spezia e a Marina di Carrara.

Scuola Nazionale Trasporti e Logistica propone per giovedì 16 settembre ore 16.30 il primo Open Day online rivolto ai giovani e alle famiglie sui nuovi corsi di formazione per le figure professionali specializzate richieste dalle aziende in ambito portuale e logistico.

Sarà in collegamento il Direttore con lo staff della Scuola per illustrare le offerte.

Per ogni quesito sarà possibile inviare le domande di chiarimenti e approfondimenti a info@scuolatrasporti.com

L’Open day sarà dedicato alla “Formazione Giovani”, con un focus specifico sulla formazione rivolta ai giovani 18-29 anni.

Saranno presentati in particolare n. 4 progetti che, in partnership con le Imprese, prevedono stage pratici e formazione all’interno delle stesse aziende per ben il 50% delle ore in programma.

I corsi sono finanziati nell’ambito del Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Bando Matchpoint) e sono:

n. 2 corsi per “Operatore polivalente terminal portuale” – 24 posti complessivi

n. 1 corso per “Tecnico delle spedizioni” – 10 posti

n. 1 corso per “Logistic manager” – 12 posti

Per partecipare all’ Open day on line della Scuola Nazionale Trasporti e Logistica aperto a ragazzi, giovani e famiglie è sufficiente collegarsi al sito www.scuolatrasporti.com

E’ gradita la partecipazione dei giornalisti che vorranno collegarsi con le stesse modalità.