Terza dose, vaccinati i primi 752 ultra fragili

Altre notizie brevi

lunedì, 20 settembre 2021, 17:17

Sabato 2 ottobre riprendiamo le visite guidate ai beni storici-artistici e architettonici, dalle ore 16 fino alle 19 si potrà visitare la bella mostra “ Il Mandale del Coronavirus” a Villa Bertelli dove espongono gli artisti: Antonio Barberi, Renzo Bighetti, Lorenzo D’Andrea, Dino La Bianca, Tiziano Lera, Marzia Martelli e...

lunedì, 20 settembre 2021, 15:53

Sono 17 i beni immobili inseriti nel piano delle alienazioni che la Provincia di Massa-Carrara, attraverso un avviso di asta pubblica del settore Finanze e Patrimonio, mette in vendita per un valore complessivo di circa 3 milioni e 500 mila euro: un patrimonio composto da fabbricati e terreni

lunedì, 20 settembre 2021, 15:52

Fino al 30 settembre 2021 lungo la Sp 1 di Montignoso è in vigore un senso unico alternato, regolato da movieri, con orario 7,30-18.

sabato, 18 settembre 2021, 14:16

Una rapida perturbazione nelle zone centrali e a nord ovest della Toscana è prevista per domani domenica 19 settembre. Il bollettino emesso dalla sala operativa della Protezione civile, in vigore dalle 6 di domenica fino alle 15, sempre di domenica, prevede codice arancione nella parte più a nord ovest della regione.

sabato, 18 settembre 2021, 13:26

Giovedi scorso i dirigenti regionali di 'Europa Verde' hanno incontrato l'assessore all'ambiente Monia Monni.

sabato, 18 settembre 2021, 12:19

E’ già tutto esaurito per la prima serata della finale del I concorso lirico internazionale “Marmo all’Opera!”, uno degli eventi del Festival “Marmo all’Opera!” 2021 organizzato dal Circolo Carrarese Amici della Lirica “ in collaborazione con il comune di Carrara. Restano ancora posti solo per la serata di domenica 26.

sabato, 18 settembre 2021, 10:26

Dopo il successo internazionale di Parasite, il regista Bong Joon-ho è attualmente uno dei nomi più caldi del panorama cinematografico mondiale. Ecco perché condividiamo con grande piacere l'annuncio del ritorno al cinema di Madre, da lunedi 20 a mercoledi 22 con inizio ore 21.00 il capolavoro del cinema coreano contemporaneo diretto...

sabato, 18 settembre 2021, 10:25

In occasione della visita in Italia del Gruppo di Lavoro dell'ONU su Imprese e Diritti Umani (27 settembre - 6 ottobre 2021), Salviamo le Apuane ha presentato un dossier sui diritti umani e ambiente costruito con il prezioso contributo dalla Dottoressa Chiara Macchi, ricercatrice in business and human rights dell'Università...

sabato, 18 settembre 2021, 09:27

Una grave segnalazione è arrivata alle orecchie di Gianni Musetti, che riferisce in un comunicato della presenza in via Rinchiosa a Marina e alla Prada di Avenza, sono state ritrovate molte spugne fritte e pezzi di carne con i chiodi, nascoste appositamente per trarre in inganno cani e gatti e ucciderli...

sabato, 18 settembre 2021, 09:23

Le forti piogge degli ultimi giorni hanno fatto riemergere gli antichi problemi legati allo stato delle strade e della messa in sicurezza del territorio: anche a Massa gli allagamenti in città e altri disagi non sono mancati e Buona Destra Toscana fa presente in un comunicato,l'urgenza di intervenire a livello...