Voto a domicilio: chi può chiedere la certificazione e come in provincia di Massa Carrara

Altre notizie brevi

martedì, 7 settembre 2021, 13:45

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

lunedì, 6 settembre 2021, 15:00

Giovedì 2 settembre l’amministrazione Persiani ha formalizzato la trasformazione dell’azienda speciale Asmiu in società a responsabilità limitata. Un evento molto importante che proietta l’azienda in una nuova realtà, più consona e funzionale al ruolo che le compete.

lunedì, 6 settembre 2021, 13:41

A seguito di necessari interventi di lavori di asfaltatura e manutenzione del piazzale della Ricicleria, la struttura rimarrà chiusa al pubblico nella giornata di domani, martedì 7 settembre, e nella mattinata di mercoledì 8 settembre 2021. La società Nausicaa si scusa con la cittadinanza per il temporaneo disagio.

lunedì, 6 settembre 2021, 12:50

Grande Prima al Garibaldi Carrara dell'esilarante documentario Jodorowsky's Dune - Il più grande film di fantascienza mai realizzato.Martedi 7 e mercoledi 8 settembre ore 21.00.L'uscita del nuovo #Dune di Denis Villeneuve si avvicina, ma pochi sanno che all'inizio degli anni '70 il visionario Alejandro Jodorowsky stava progettando un proprio adattamento...

lunedì, 6 settembre 2021, 11:43

Un trasporto eccezionale e la necessità di rimuovere e rimontare i pali della luce, sono la causa di un divieto di sosta e di una interruzione della circolazione lungo la Sp 48 del Mare a Marina di Carrara.

domenica, 5 settembre 2021, 13:37

Proseguono le vaccinazioni senza prenotazione in tutti gli hub dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

sabato, 4 settembre 2021, 18:51

I volontari del GrIg Presidio Apuane scoprono una nuova tagliata romana nell'area del ravaneto di Fossaficola 190 e nel frattempo depositano le loro osservazioni in merito ai procedimenti in corso presso l'ufficio marmo del comune di Carrara, sulla "Verifica di assoggettabilità a VIA".

sabato, 4 settembre 2021, 16:52

Continuano le vaccinazioni senza prenotazione in tutti gli hub dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

sabato, 4 settembre 2021, 16:21

Rifondazione Comunista torna a tirare le orecchie all'amministrazione, questa volta contro gli aumenti della tari, la tassa sui rifiuti, e sull'intenzione di trasformazre in srl (società di capitali) la municipalizzata Asmiu per permetterne l'entrata in RetiAmbiente, una società per azioni, anche se a capitale pubblico.

sabato, 4 settembre 2021, 10:27

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione dei film priettati, al Garibaldi Carrara, Piazza Europa, Il Nuovo e Astoria Lerici dal 9 al 15 settembre:Programmi: CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARAARENA PIAZZA EUROPA LA SPEZIACINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIACINEMA- TEATRO ASTORIA LERICICINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARAGiovedi 9 Settembre Ore 21.00 QUI RIDO IO (...