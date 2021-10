Al Garibaldi Carrara, Il Nuovo, Astoria dal 27 ottobre al 3 novembre

martedì, 26 ottobre 2021, 13:57

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione dei film proiettati, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 27 ottobre al 3 novembre:

Programmi:

CINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

CINEMA- TEATRO ASTORIA LERICI

CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARA

Mercoledi 27 Ottobre

ORE 16.00-18.00-20.45 DEANDRÉ#DEANDRÉ-STORIA DI UN IMPIEGATO ( Evento Musicale)

Giovedi 28 Ottobre

ORE 16.00 LA FAMIGLIA ADDAMS 2 ( Speciale Bambini Halloween )

ORE 18.00-21.00 MADRES PARALELAS

Venerdi 29 Ottobre

ORE 16.00 LA FAMIGLIA ADDAMS 2 ( Speciale Bambini Halloween )

ORE 18.00-21.00 MADRES PARALELAS

Sabato 30 Ottobre

ORE 15.00 LA FAMIGLIA ADDAMS 2 ( Speciale Bambini Halloween )

ORE 16.45-19.00-21.15 MADRES PARALELAS

Domenica 31 Ottobre

ORE 15.00 LA FAMIGLIA ADDAMS 2 ( Speciale Bambini Halloween )

ORE 16.45-19.00-21.15 MADRES PARALELAS

Lunedi 1 Novembre

ORE 15.00 LA FAMIGLIA ADDAMS 2 ( Speciale Bambini Halloween )

ORE 16.45-19.00-21.15 MADRES PARALELAS

Martedi 2 Novembre

RIPOSO



Mercoledi 3 Novembre

RIPOSO



Mercoledi 27 Ottobre

ORE 16.00 FUTURA ( Anteprima Nazionale )

ORE 18.00 I GIGANTI ( Anterprima alla presenza del regista e il cast)

ORE 21.00 DEANDRÉ#DEANDRÉ-STORIA DI UN IMPIEGATO ( Evento Musicale)

Giovedi 28 Ottobre

ORE 14.45-17.00-21.30 MADRES PARALELAS ( in versione italiana )

ORE 19.15 MADRES PARALELAS ( in versione lingua spagnola con sott. in italiano)

Venerdi 29 Ottobre

ORE 14.45-17.00-21.30 MADRES PARALELAS ( in versione italiana )

ORE 19.15 MADRES PARALELAS ( in versione lingua spagnola con sott. in italiano)

Sabato 30 Ottobre

ORE 14.45-17.00-19.15-21.30 MADRES PARALELAS ( in versione italiana )

Domenica 31 Ottobre

ORE 11.00 (Mattinèe) MADRES PARALELAS ( in versione lingua spagnola con sott. in italiano)

ORE 14.45-17.00-19.15-21.30 MADRES PARALELAS ( in versione italiana )

Lunedi 1 Novembre

ORE 14.45-17.00-19.15 MADRES PARALELAS ( in versione italiana )

ORE 21.30 MADRES PARALELAS ( in versione lingua spagnola con sott. in italiano)

Martedi 2 Novembre

ORE 16.00 LA PITTRICE E IL LADRO ( La Grande Arte al Cinema)

ORE 18.00 MADRES PARALELAS ( in lingua spagnola sottotitolato in italiano )

ORE 21.00 EFFETTO NOTTE ( I Capolavori Restaurati)



Mercoledi 3 Novembre

ORE 15.00 EFFETTO NOTTE ( I Capolavori Restaurati )

ORE 17.00 LA PITTRICE E IL LADRO ( La Grande Arte al Cinema)

ORE 18.45 MADRES PARALELAS ( in versione italiana )

ORE 21.00 SHARIF-INTER ( Champions League in diretta )

CINEMA ASTORIA LERICI

Mercoledi 27 Ottobre

ORE 16.00-18.00-21.00 DEANDRÉ#DEANDRÉ-STORIA DI UN IMPIEGATO ( Evento Musicale)

Giovedi 28 Ottobre

ORE 16.00 LA FAMIGLIA ADDAMS 2 ( Speciale Bambini Halloween )

ORE 18.00-21.00 MADRES PARALELAS

Venerdi 29 Ottobre

ORE 16.00 LA FAMIGLIA ADDAMS 2 ( Speciale Bambini Halloween )

ORE 18.00-21.00 MADRES PARALELAS

Sabato 30 Ottobre

ORE 15.00 LA FAMIGLIA ADDAMS 2 ( Speciale Bambini Halloween )

ORE 16.45-19.00-21.15 MADRES PARALELAS

Domenica 31 Ottobre

ORE 15.00 LA FAMIGLIA ADDAMS 2 ( Speciale Bambini Halloween )

ORE 16.45-19.00-21.15 MADRES PARALELAS

Lunedi 1 Novembre

ORE 15.00 LA FAMIGLIA ADDAMS 2 ( Speciale Bambini Halloween )

ORE 16.45-19.00-21.15 MADRES PARALELAS

Martedi 2 Novembre

RIPOSO

Mercoledi 3 Novembre

RIPOSO



NOTE :

FUTURA L'Italia vista attraverso gli occhi di un gruppo di adolescenti. Un Film prezioso da cui partire, ricco di suggestioni che meritano di essere approfondite. Alice Rohrwacher, Francesco Munzi e Pietro Marcello hanno attraversato lo stivale fermandosi sia nelle grandi città - Milano, Genova, Roma, Napoli, Palermo - sia nelle campagne e nei piccoli centri, incontrando giovani che appartengono a scuole e atenei, corsi professionali, circoli sportivi, cori, manifestazioni di piazza, luoghi di lavoro. Le testimonianze raccolte formano l'affresco di un Paese che non presta abbastanza ascolto e attenzione ai ragazzi, e dedica loro ben poche risorse economiche e organizzative. L'intento sembra quello dei grandi reportage attraverso l'Italia realizzati da Sergio Zavoli, Pier Paolo Pasolini o Liliana Cavani, e Futura cita esplicitamente brani delle inchieste di Mario Soldati, Luigi Comencini e Gianfranco Mingozzi.

DEANDRÉ#DEANDRÉ Storia di un impiegato ( Evento Musicale) È la storia di un impiegato, certo, ma quella del film è anche un'indagine sensibile su Cristiano, figlio 'maggiore' di Fabrizio De André. È lui a portare la fiamma del padre, a offrire al pubblico un film d'amore senza trucchi, un monologo interiore, col suo fervore, le sue ferite, le sue confidenze, i suoi tentatavi di risalire la superficie da un mare blu e profondo.

ANTEPRIMA: I GIGANTI (Serata Sarda) Perché la Sardegna è ricca delle cosiddette 'tombe dei giganti' così denominate per le loro dimensioni e intorno alle quali si sono costruite le più diverse teorie."Respirare è importante" dice uno dei personaggi ma questo racconto a volte ti lascia senza respiro. Però si ride anche, amaro ma si ride. Momenti di commozione e tanto dolore. Angius riesce a far vivere sullo schermo degli esseri umani perduti e io ho sentito tutta l'amarezza e il disagio del periodo che stiamo vivendo oggi. Bellissimo.

MADRES PARALELAS: Gran ritorno del cineasta spagnolo che ritrova l'energia di un tempo . Travolgenti Penélope Cruz e soprattutto Milena Smit. Con Madres paralelas la carne torna a respirare e il cuore a battere. Il nuovo film del regista spagnolo, in concorso alla 78° Mostra di Venezia, ritrova l'intensità delle figure femminili di Il fiore del mio segreto e Tutto su mia madre. In ogni primo piano su Penélope Cruz e di Milena Smit, accecante scoperta da Almodóvar , c'è dentro tutta la loro sofferenza, passione e tracce della storia della loro vita.

LA PITTRICE E IL LADRO : Dopo aver subito il furto di due suoi dipinti, l'artista Barbora, rintraccia e inizia una conoscenza con Karl, uno dei criminali che glieli ha sottratti. Dopo aver invitato il ladro a posare per un ritratto, i due tessono un rapporto umano improbabile e indistricabile. Barbora diventa persino il maggior supporto di Karl quando l'uomo rimane ferito in un incidente d'auto e necessita di cure a tempo pieno; questo, nonostante i suoi dipinti non siano ancora stati rinvenuti. Un giorno però, le carte in tavola cambiano, grazie al contributo di un personaggio inaspettato. Il film è stato premiato a Sundance.

EFFETTO NOTTE interpretato da Jacqueline Bisset e dall'attore-feticcio Jean-Pierre Léaud, Effetto notte è ambientato a Nizza, dove un regista gira la storia di una sposina che fugge col suocero, e il set vive la mobilitazione incrociata di crisi e sentimenti tra personaggi della finzione e della realtà. Celebratissimo (Premio Oscar per il miglior film straniero), e il più sincero e interessante, tra i film sull'amour du cinéma: Truffaut rende omaggio a Welles, a Renoir, a Hitchcock, ma soprattutto dà splendida messinscena "alla domanda che mi tormenta da trent'anni: il cinema e più importante della vita? Non ci sono intoppi nei film, non ci sono rallentamenti, i film vanno avanti come treni nella notte". Il film su un film per eccellenza, la più straordinaria dichiarazione d'amore di Truffaut per il cinema, quello visto e amato, quello in corso d'opera o ancora da farsi, in un vertiginoso gioco di specchi fra realtà e finzione.

LA FAMIGLIA ADDAMS 2 In questo nuovo capitolo i coniugi Gomez e Morticia, dovranno fare i conti con l'età dei loro due figli e arrendersi all'idea che Mercoledì e Pugsley non sono più due bambini piccoli. I ragazzi infatti saltano persino le cene di famiglia per dedicarsi il più possibile ai loro giochi mostruosi. Così nel tentativo di riconquistare il rapporto con i figli, Gomez e Morticia decidono di fare una bella vacanza con tutta la famiglia. Lo spaventoso camper stregato li porterà attraverso l'America in un viaggio ai limiti della realtà, insieme a cugino IT e nuovi singolari personaggi. Cosa succederà questa volta alla famiglia più spaventosa di tutti i tempi?



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema . NON C'E' NESSUN OBBLIGO DI PRENOTAZIONE

IL NUOVO -ASTORIA-GARIBALDI anche su piattaforma , MioCinema approda sulle principali App per permettere al pubblico una visione superiore e di qualità. Sarà possibile accedere comodamente alla piattaforma MioCinema attraverso tutti i dispositivi iOS, LG Smart TV, Android Smart TV, Android Mobile. MioCinema è disponibile su Android Tv, Amazon Fire tv App, e Samsung Tizen Tv. per poter usufruire di tutti i nuovi servizi di MioCinema il sito www.miocinema.com, vai nella sezione REGISTRAMI. La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie IL NUOVO LA SPEZIA-ASTORIA LERICI-GARI