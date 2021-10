Al Garibaldi Carrara, Il Nuovo e Astoria dal 13 al 20 ottobre

martedì, 12 ottobre 2021, 11:04

Ecco la programmazione completa al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 13 al 20 ottobre, con tanto di descrizione dei film proiettati in sala:





Programmi:

CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARA

CINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

CINEMA- TEATRO ASTORIA LERICI



Mercoledi 13 Ottobre

ORE 16.00-18.00 - 20.30 VENEZIA INFINITA AVANGUARDIA ( La Grande Arte al Cinema)



Giovedi 14 Ottobre

ORE 21.00 FINO ALL'ULTIMO RESPIRO ( I Capolavori Restaurati)

Venerdi 15 Ottobre

ORE 17.00 BABY BOSS 2 AFFARI DI FAMIGLIA ( Bambini al Cinema)

ORE 19.00 FINO ALL'ULTIMO RESPIRO ( I Capolavori Restaurati)

ORE 21.00 LA SCUOLA CATTOLICA (tratto dall'omonimo romanzo , vincitore del Premio Strega)

Sabato 16 Ottobre

ORE 16.00 BABY BOSS 2 AFFARI DI FAMIGLIA ( Bambini al Cinema)

ORE 18.00 FINO ALL'ULTIMO RESPIRO( I Capolavori Restaurati)

ORE 21.00 LA SCUOLA CATTOLICA (tratto dall'omonimo romanzo , vincitore del Premio Strega)

Domenica 17 Ottobre

ORE 15.00 BABY BOSS 2 AFFARI DI FAMIGLIA ( Bambini al Cinema)

ORE 17.00 FINO ALL'ULTIMO RESPIRO

ORE 19.00-21.00 LA SCUOLA CATTOLICA (tratto dall'omonimo romanzo , vincitore del Premio Strega)

Lunedi 18 Ottobre

RIPOSO



Martedi 19 Ottobre

ORE 21.00 PIAZZOLLA LA RIVOLUZIONE DEL TANGO ( Serate Tanguere)



Mercoledi 20 Ottobre

ORE 21.00 PIAZZOLLA LA RIVOLUZIONE DEL TANGO ( Serate Tanguere)



Mercoledi 13 Ottobre

ORE 17.15 SALVATORE FERRAGAMO IL CALZOLAIO DEI SOGNI ( Premiato ai Nastri D'Argento)

ORE 15.30 -19.00 VENEZIA INFINITA AVANGUARDIA ( La Grande Arte al Cinema)

ORE 21.00 PIAZZOLLA LA RIVOLUZIONE DEL TANGO ( Serate Tanguere)

Giovedi 14 Ottobre

ORE 15.15- 21.15 A CHIARA ( Vincitore alla Quanzine Festival di Cannes)

ORE 17.30-19.30 I'M YOUR MAN ( Premiato al Festival di Berlino )

Venerdi 15 Ottobre

ORE 15.00- 19.00 A CHIARA ( Vincitore alla Quanzine Festival di Cannes)

ORE 17.15-21.15 I'M YOUR MAN ( Premiato al Festival di Berlino )

Sabato 16 Ottobre

ORE 15.00 SPEZIA-SALERNITANA ( In diretta dallo Stadio Alberto Picco)

ORE 17.15 A CHIARA ( Vincitore alla Quanzine Festival di Cannes)

ORE 19.30-21.30 I'M YOUR MAN ( Premiato al Festival di Berlino )

Domenica 17 Ottobre

ORE 15.00-19.00 A CHIARA ( Vincitore alla Quanzine Festival di Cannes)

ORE 17.15-21.15 I'M YOUR MAN (In Lingua Originale con sottotitoli in italiano)

Lunedi 18 Ottobre

ORE 15.00- 19.15 TRE PIANI (A Grande Richiesta)

ORE 17.00 QUI RIDO IO ( A Grande Richiesta)

ORE 21.15 IL MIGLIORE. MARCO PANTANI ( Evento in contemporanea nazionale)



Martedi 19 Ottobre

ORE 15.00 QUI RIDO IO (A Grande Richiesta)

ORE 17.15 TRE PIANI (A Grande Richiesta)

ORE 19.15 IL MIGLIORE. MARCO PANTANI ( Evento in contemporanea nazionale)

ORE 21.00 INTER-SHARIF ( Champions In diretta dallo Stadio Meazza di Milano)



Mercoledi 20 Ottobre

ORE 15.00- 19.15 TRE PIANI (A Grande Richiesta)

ORE 17.00 QUI RIDO IO ( A Grande Richiesta)

ORE 21.15 IL MIGLIORE. MARCO PANTANI ( Evento in contemporanea nazionale)



Mercoledi 13 Ottobre

ORE 16.00-18.00 20.30 VENEZIA INFINITA AVANGUARDIA ( La Grande Arte al Cinema)

Giovedi 14 Ottobre

ORE 21.00 ARIAFERMA ( Fuori Concorso al Festival di Venezia)

Venerdi 15 Ottobre

ORE 21.00 ARIAFERMA ( Fuori Concorso al Festival di Venezia)

Sabato 16 Ottobre

ORE 16.00 BABY BOSS 2 AFFARI DI FAMIGLIA ( Bambini al Cinema)

ORE 18.00-21.00 ARIAFERMA ( Fuori Concorso al Festival di Venezia)

Domenica 17 Ottobre

ORE 15.00 BABY BOSS 2 AFFARI DI FAMIGLIA ( Bambini al Cinema)

ORE 17.00-19.00-21.00 ARIAFERMA ( Fuori Concorso al Festival di Venezia)

Lunedi 18 Ottobre

ORE 21.00 ARIAFERMA ( Fuori Concorso al Festival di Venezia)

Martedi 19 Ottobre

RIPOSO



Mercoledi 20 Ottobre

RIPOSO



NOTE :



SALVATORE FERRAGAMO IL CALZOLAIO DEI SOGNI L'appassionante storia umana, artistica e imprenditoriale di Salvatore Ferragamo, dall'infanzia a Bonito, dove ha realizzato le sue prime scarpe, al viaggio in America in cerca di fortuna, dalle esperienze a Hollywood al ritorno in Italia, dal rischio del fallimento alla rinascita nel suo laboratorio di Firenze fino alla definitiva consacrazione.



VENEZIA INFINITA AVANGUARDIA (La Grande Arte al Cinema) 1600 anni dopo la sua leggendaria fondazione, Venezia continua ad essere unica: per l'ambiente urbano, fatto di pietra, terra e acqua e per la sua storia-leggenda. Ma, soprattutto, Venezia è unica per la sua identità di città ossimoro che tiene insieme DNA opposti in una formidabile contraddizione: il fascino della decadenza e la frenesia dell'avanguardia. La voce narrante di Lella Costa, una voce femminile per sottolineare che, da sempre, Venezia è donna.



PIAZZOLA LA RIVOLUZIONE DEL TANGO (Serate Tanguere) Nell'anno del Centenario della nascita del genio del tango (11 marzo 1921), per la prima volta vengono aperti al pubblico dal figlio Daniel gli archivi del leggendario bandoneonista: fotografie, nastri vocali e riprese in super8, che non solo rafforzano la dimensione pubblica e il contributo al mondo della musica, ma che fanno luce sull'intimità dell'artista.



A CHIARA Ambientato nella cornice di un' invernale Gioia Tauro, A Chiara porta la firma di Jason Carpignano, talentoso cineasta capace di imbastire, a misura di attori presi dalla vita, storie giocate su un indistinguibile confine fra finzione e realtà. Vitalistica protagonista, la quindicenne del titolo è anche «l' occhio» attraverso cui leggiamo il mondo intorno.

I'M YOU MAN Una commedia divertente, astuta e profondamente riflessiva sull'incontro tra sentimenti e tecnologia.Alma lavoro nel prestigioso museo Pergamo di Berlino. Accetta per finanziare il lavoro di ricerca, di sottoporsi a un programma di relazione tra umani e androidi: si dovrà accompagnare per alcuni giorni con un uomo artificiale che svolgerà la funzione di partner perfetto, un robot ideato per dare felicità.

QUI RIDO IO incentrato sulla figura del celebre attore e commediografo Eduardo Scarpetta, interpretato da Toni Servillo, nonché padre di un altro grande del panorama teatrale italiano, Eduardo De Filippo. Scarpetta è stato una figura chiave del teatro italiano, che ha messo in scena opere diventate presto elementi storici saldi nella cultura nostrana e che l'hanno consacrato come uno dei grandi maestri della risata del Bel Paese.

TRE PIANI Tre piani, tre famiglie, ognuna composta da tre persone. È la legge del numero tre che determina lo sviluppo del dinamiche del film. Quel numero tre ricorrente rappresenta l'incapacità di "andare oltre", indicando al contempo l'accontentarsi comodo di un universo ristretto, quasi protettivo rispetto al mondo esterno

IL MIGLIORE MARCO PANTANI non è un tributo incondizionato a una figura di culto perseguitata dal destino, e neppure l'ennesima inchiesta mirata a far luce su una vicenda finita in tragedia. Attraverso materiali d'archivio pubblici e privati e conversazioni intime e toccanti con i familiari, l'allenatore, gli amici più cari, "Il migliore" ripercorre la vita di un grande ciclista sullo sfondo della sua Cesenatico. Un ritratto che restituisce vitalità e dignità a un'icona che è stata calpestata.



ARIAFERMA Non è un film comune nel panorama italiano Ariaferma. Anzi è proprio una gemma preziosa. Un film d'atmosfera, straniante, con due ottimi protagonisti, Servillo e Orlando. ambientato in un carcere in via di dismissione, dove sono rimasti soltanto qualche agente e pochissimi reclusi. Il piccolo gruppo di detenuti attende di essere trasferito in una nuova prigione, ma giorno dopo giorno l'attesa li porta a dare sempre meno importanza alle regole, che sembrano non avere più valore. I prigionieri si ritrovano a formare una nuova comunità, seppur molto fragile...

FINO ALL'ULTIMO RESPIRO (Versione Restaurata dalla Cineteca di Bologna in Originale con sottotitoli in italiano)È il film-manifesto della Nouvelle Vague, la cui eredità sul cinema a venire non ha mai cessato di farsi sentire in tutta la sua portata innovativa. Un film ancora modernissimo che col tempo ha addirittura aumentato il suo appeal "pop", anche grazie ad una delle coppie più iconiche, ribelli e sexy che si siano viste sul grande schermo: Jean Seberg e Jean-Paul Belmondo. . E questa uscita diviene inevitabilmente un omaggio a Belmondo, da poco scomparso.

LA SCUOLA CATTOLICA Stefano Mordini torna alla regia per portare sul grande schermo la storia tratta dall'omonimo romanzo di Edoardo Albinati, vincitore del Premio Strega . Che cosa sono stati gli anni Settanta in una certa città, un certo quartiere, una certa scuola? Ha provato a raccontarlo in un romanzo di oltre mille pagine Edoardo Albinati, che nel 1975 era un adolescente romano di buona famiglia e frequentava un liceo privato del quartiere Trieste, isola di privilegio in cui i genitori medio e altoborghesi "mettevano al riparo" i loro figli dal clima politico del tempo. Quell'anno alcuni ex studenti della stessa scuola avrebbero compiuto uno dei delitti più efferati della storia italiana, il massacro del Circeo, e Albinati, nel suo romanzo fiume vincitore del Premio Strega 2016, avrebbe raccontato quella mala education capace di generare mostri.

BABY BOSS 2 AFFARI DI FAMIGLIA ( Bambini al Cinema) Dopo il successo di Baby Boss la Dreamworks si lancia nel sequel riproducendo alcuni degli elementi chiave del film precedente: in primis l'immaginazione galoppante di Tim, che consente un'animazione pirotecnica, e il ruolo del "narratore inaffidabile" che ci fa vedere tutto secondo l'ottica soggettiva del protagonista.

Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema . NON C'E' NESSUN OBBLIGO DI PRENOTAZIONE

IL NUOVO -ASTORIA-GARIBALDI anche su piattaforma , MioCinema approda sulle principali App per permettere al pubblico una visione superiore e di qualità. Sarà possibile accedere comodamente alla piattaforma MioCinema attraverso tutti i dispositivi iOS, LG Smart TV, Android Smart TV, Android Mobile. MioCinema è disponibile su Android Tv, Amazon Fire tv App, e Samsung Tizen Tv. per poter usufruire di tutti i nuovi servizi di MioCinema il sito www.miocinema.com, vai nella sezione REGISTRAMI. La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie IL NUOVO LA SPEZIA-ASTORIA LERICI-GARIBALDI CARRARA