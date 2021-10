Allerta meteo: Sala Coc attiva dalle 13.00; dalle 20 apertura precauzionale di Imm. Domani scuole aperte

Altre notizie brevi

lunedì, 4 ottobre 2021, 20:12

"Sulla situazione di Sanac Giorgetti ha gravissime responsabilità. È inammissibile che un'impresa controllata dallo Stato costringa al fallimento un'azienda nazionale in amministrazione controllata favorendo commesse estere. Il ministro venga in Parlamento per spiegare il suo assenteismo sulla vicenda e cosa realmente il Governo intenda fare per garantire continuità occupazionale e...

domenica, 3 ottobre 2021, 21:52

Temporali attesi sulle Apuane e in Lunigiana, in Garfagnana e sull’Arcipelago. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per pioggia e rischio idrogeologico. Per l’avvicinarsi di un’intensa perturbazione atlantica domani, lunedì 4 ottobre, si prevede infatti un graduale peggioramento delle condizioni meteo con rovesci...

domenica, 3 ottobre 2021, 13:20

Emessa allerta gialla per rischio idrogeologico, idraulico reticolo minore e temporali forti dalle ore 17.00 di lunedì, 04 Ottobre 2021 alle ore 23.59 lunedì, 04 ottobre 2021.

sabato, 2 ottobre 2021, 19:56

Il gruppo consiliare Lega del comune di Massa esprime la divergenza di pensiero riguardo alla condanna a 13 anni e 2 mesi che è stata data a Mimmo Lucano, a differenza del PD massese che avrebbe voluto che il consiglio comunale votasse per conferirgli la cittadinanza onoraria della nostra città.Con...

sabato, 2 ottobre 2021, 13:17

Il film evento per entrare nel mondo dell'artista che ha fatto dell'amore per l'arte la sua ragione di vita.

sabato, 2 ottobre 2021, 10:04

A seguito dell’approvazione, da parte della Regione Toscana, del progetto “Domiciliarità al Centro del Territorio”, presentato dalla Società della Salute della Lunigiana, è stato emanato dalla SdS stessa l’avviso di pubblicizzazione delle azioni progettuali e dei relativi avvisi di istruttoria pubblica per la selezione degli operatori economici erogatori delle prestazioni...

venerdì, 1 ottobre 2021, 16:59

Forza Italia intorno all'articolo 21 dei Pabe esprime approvazione, anche, a voce del coordinatore regionale Massimo Malleghi, per la collaborazione del mondo del marmo trattando sulla leva fiscale e della durata delle concessioni per una maggiore collaborazione in loco e la conseguente ricaduta occupazionale.Il coordinatore di Forza Italia, Riccardo Bruschi,...

venerdì, 1 ottobre 2021, 16:58

La tanto attesa vittoria sul progetto del recupero del Pomario Ducale, messa in atto da Italia Nostra sezione di Massa-Montignoso è arrivata, iniziata nel lontano 1995 con un articolo intitolato "Salviamo il Pomerio Ducale".

venerdì, 1 ottobre 2021, 16:47

L'amministrazione comunale comunica che gli avvisi di pagamento TARI 2021 per le utenze non domestiche oggetto di riduzione causa Covid 2019 sono ancora in stato di spedizione.

venerdì, 1 ottobre 2021, 16:46

Una situazione di crisi inedita, mai affrontata prima. La necessità di gestirla con strumenti e modalità completamente nuovi. La capacità di risolverla e di trasformarla in un'esperienza da cui apprendere ed imparare.