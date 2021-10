Assegno di vedovanza 2021: beneficiari, importi e come ottenerlo

Altre notizie brevi

venerdì, 15 ottobre 2021, 20:26

Domenica 17 ottobre Italia Nostra di Massa-Montignoso sarà presente per guidare una visita al Lago di Porta partendo dalla Cassa Mattioli in Via del Lago alle ore 15,30.

venerdì, 15 ottobre 2021, 20:24

Revocare o sospendere le autorizzazioni per il trasporto eccezionale ottenute indebitamente tramite il pagamento delle "mazzette". Per Cna Massa Carrara sarebbe un segnale importante nei confronti delle imprese che rispettano le regole e che le autorizzazioni le hanno pagate.

venerdì, 15 ottobre 2021, 19:57

Sono passati circa 20 giorni dall'evento atmosferico che ha colpito Massa danneggiando luoghi importanti della città, tra questi anche i due cimiteri cittadini rimasti per giorni inaccessibili e poi riaperti come nel caso di quello di Mirteto con aree transennate a causa della caduta di cipressi. L'amministrazione aveva parlato di...

venerdì, 15 ottobre 2021, 19:04

E’ oggi (15 ottobre) l’ultimo giorno di vaccinazione a Carrarafiere, dopo quasi sette mesi di somministrazioni e un servizio che è stato molto apprezzato dalla cittadinanza. Lo conferma la direttrice di zona distretto Monica Guglielmi, che annuncia anche lo spostamento dell’hub al vecchio ospedale di Massa:

venerdì, 15 ottobre 2021, 18:54

Prossimo incontro del Museo Diocesano di Massa martedì 19 ottobre alle ore 17: Isabella Botti - Le vesti della Signora Duchessa. Eleganza e devozione di Teresa Pamphilj Cybo. E' gradita la prenotazione: museodiocesanomassa@gmail.com - 0585 499241

venerdì, 15 ottobre 2021, 12:07

Come è noto dal 15 ottobre 2021 sono entrate in vigore le disposizioni relative alla certificazione verde che riguardano l'accesso ai luoghi di lavoro: nel caso della Provincia di Massa-Carrara è interessato il Palazzo Ducale anche per quanto riguarda eventi, convegni, incontri istituzionali, riunioni.

venerdì, 15 ottobre 2021, 11:02

La raccolta fondi nazionale "La Meladi Aism", organizzata nelle giornate di venerdì 1, sabato 2, domenica 3 e lunedì 4 ottobre, ha riscosso un grandissimo successo.

venerdì, 15 ottobre 2021, 10:31

Continuare l’impegno per l’educazione ambientale nei confronti delle nuove generazioni, anche al tempo del Covid.

giovedì, 14 ottobre 2021, 17:41

Altra presa di posizione e di condanna per quanto avvenuto a Roma, presso la sede della CGIL, negli scorsi giorni, questa volta da parte dei Giovani Democratici di Massa, che, in una nota stampa, oltre ad esprimere tutto il loro sdegno per i fatti ormai noti, puntualizzano la loro presa...

giovedì, 14 ottobre 2021, 17:04

CTT Nord comunica che domani, 15 ottobre, con l’entrata in vigore dell’obbligo dell’esibizione del Green pass nei luoghi di lavoro, si potrebbero verificare casi di mancata erogazione del servizio, che ad oggi non sono prevedibili.