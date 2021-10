Certificazione verde: come funziona l'accesso a Palazzo Ducale

venerdì, 15 ottobre 2021, 12:07

Come è noto dal 15 ottobre 2021 sono entrate in vigore le disposizioni relative alla certificazione verde che riguardano l'accesso ai luoghi di lavoro: nel caso della Provincia di Massa-Carrara è interessato il Palazzo Ducale anche per quanto riguarda eventi, convegni, incontri istituzionali, riunioni.

Una direttiva del Segretario Generale dell'ente, redatta sulla base del Dpcm e delle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo scorso 12 ottobre, chiarisce l'applicazione di quanto disposto fino al 31 dicembre 2021 (termine indicato per lo stato di emergenza).

Occorre innanzitutto chiarire che l'obbligo della certificazione non riguarda gli utenti che accedono ai servizi a cui è tenuta l'amministrazione: per tutti questi vale quanto precedentemente stabilito per l'accesso, ovvero la rilevazione della temperatura e la registrazione.

Devono, invece, essere muniti di certificazione verde:

- il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche

- tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione o volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni

- soggetti titolari di cariche elettive o istituzionali di vertice

Non sono soggetti all'obbligo di green pass coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Il controllo sul personale dipendente, come da normativa, può essere disposto a campione (non meno del 20%, in modalità omogenea e a rotazione) o a tappeto ed è rivolto ai dipendenti e a tutti coloro che accedono alla sede di servizio, anche in forza di contratti esterni (collaboratori, consulenti, dipendenti delle imprese in forza di appalto per i servizi di pulizia, ristorazione, manutenzione, docenti corsi di formazione, stagisti, ecc.). Sono sottoposti al controllo anche i visitatori, coloro che accedono a qualsiasi titolo ad incontri, riunioni, convegni, corsi di formazione, ecc. nella sede della Provincia.