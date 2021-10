Cimiteri, Nardi (Pd): "L'amministrazione deve intervenire"

venerdì, 15 ottobre 2021, 19:57

Sono passati circa 20 giorni dall'evento atmosferico che ha colpito Massa danneggiando luoghi importanti della città, tra questi anche i due cimiteri cittadini rimasti per giorni inaccessibili e poi riaperti come nel caso di quello di Mirteto con aree transennate a causa della caduta di cipressi.



L'amministrazione aveva parlato di tempi veloci, dichiarando che nel giro di una settimana la situazione sarebbe tornata alla normalità e invece ad oggi non è così e sono tantissimi i cittadini che si lamentano. "Chi deve risolvere il problema?- lo chiede l'onorevole del Pd Marina Nardi - Mi sono arrivate moltissime segnalazioni su questa incresciosa situazione e a distanza di settimane è davvero vergognoso vedere che il comune non ha ancora provveduto a risolvere la cosa. Mi auguro che qualcuno intervenga al più presto perché è una situazione davvero spiacevole». Secondo l'onorevole Nardi oltre alla situazione legata all'evento atmosferico, c'è proprio un disinteresse da parte di chi amministra la città, per le condizioni in cui versano i cimiteri.



"Il problema della scarsa attenzione verso i cimiteri cittadini,- ha aggiunto la Nardi - è una delle problematiche che mette in evidenza la superficialità con cui questa amministrazione lavora. Cantieri aperti per lavori inutili e nessuna attenzione per le vere necessità della città.



La situazione del cimitero di Mirteto va risolta al piu presto e per questo giriamo la cosa all'assessore Marco Guidi , che speriamo sappia essere persona attenta a questo tipo di difficoltà, con la certezza di un suo pronto intervento".