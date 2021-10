Cobas su sospensioni e ricorsi: "In prima linea per diritti salute e lavoro"

martedì, 12 ottobre 2021, 18:22

Quattro membri dell'esecutivo nazionale dei Cobas scuola si fanno sospendere per garantire il diritto costituzionale al lavoro, focalizzandosi su tre punti: no green pass a scuola, si alla vaccinazione volontaria, si alla sicurezza attraverso test gratuiti per i non vaccinati e presidi sanitari nelle scuole per valutare l'andamento della pandemia.



La confederazione Cobas di La Spezia, si batte per garantire l'equilibrio tra diversi diritti costituzionali come quello all'istituzione, alla salute e al lavoro.



Infatti durante la pandemia si sono mobilitati perché le scuole fossero le ultime attività a chiudere, chiedendo interventi concreti per garantire ambienti sicuri, cosa che non è accaduta all'apertura del nuovo anno scolastico:



-Personale (Docente e ATA) in numero insufficiente

-Presenza diffusa delle classi pollaio

-Nessun intervento significativo sull'edilizia scolastica

-Mancato rispetto della distanza di un metro fra gli alunni, grazie alla possibilità di deroga

quando le classi sono numerose e/o le aule piccole

-Trasporti in condizioni disastrose



Con queste condizioni, il corso a test gratuiti per i non vaccinati, il rispetto del distanziamento fisico e l'uso dei dispositivi possono garantire una situazione di sicurezza.



I Cobas scuola ritengono che la vaccinazione sia uno strumento determinante, ma non l'unico, infatti sono contro l'obbligo vaccinale che è stato introdotto.



Per questi motivi l'esecutivo nazionale dei Cobas scuola hanno pensato ad un atto rivoluzionario, facendosi sospendere come protesta per ricorrere davanti al giudice del lavoro e sollevare la questione di costituzionalità con particolare riferimento alla sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e dello stipendio dopo 5 giorni di assenza "ingiustificata", che viola pesantemente il diritto costituzionale al lavoro e alla retribuzione.



Per sottolineare il carattere politico del ricorso, teso a garantire il diritto al lavoro.



Con questo i Cobas scuola ribadiscono il loro impegno perché la scuola torni ad essere luogo di formazione del pensiero critico e perché le ingenti risorse del Recovery Plan vengono utilizzate in modo diverso.



R. C.