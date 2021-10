Codice giallo per temporali sulla Toscana nord occidentale

Altre notizie brevi

domenica, 3 ottobre 2021, 13:20

Emessa allerta gialla per rischio idrogeologico, idraulico reticolo minore e temporali forti dalle ore 17.00 di lunedì, 04 Ottobre 2021 alle ore 23.59 lunedì, 04 ottobre 2021.

sabato, 2 ottobre 2021, 19:56

Il gruppo consiliare Lega del comune di Massa esprime la divergenza di pensiero riguardo alla condanna a 13 anni e 2 mesi che è stata data a Mimmo Lucano, a differenza del PD massese che avrebbe voluto che il consiglio comunale votasse per conferirgli la cittadinanza onoraria della nostra città.Con...

sabato, 2 ottobre 2021, 13:17

Il film evento per entrare nel mondo dell'artista che ha fatto dell'amore per l'arte la sua ragione di vita.

sabato, 2 ottobre 2021, 10:04

A seguito dell’approvazione, da parte della Regione Toscana, del progetto “Domiciliarità al Centro del Territorio”, presentato dalla Società della Salute della Lunigiana, è stato emanato dalla SdS stessa l’avviso di pubblicizzazione delle azioni progettuali e dei relativi avvisi di istruttoria pubblica per la selezione degli operatori economici erogatori delle prestazioni...

venerdì, 1 ottobre 2021, 16:59

Forza Italia intorno all'articolo 21 dei Pabe esprime approvazione, anche, a voce del coordinatore regionale Massimo Malleghi, per la collaborazione del mondo del marmo trattando sulla leva fiscale e della durata delle concessioni per una maggiore collaborazione in loco e la conseguente ricaduta occupazionale.Il coordinatore di Forza Italia, Riccardo Bruschi,...

venerdì, 1 ottobre 2021, 16:58

La tanto attesa vittoria sul progetto del recupero del Pomario Ducale, messa in atto da Italia Nostra sezione di Massa-Montignoso è arrivata, iniziata nel lontano 1995 con un articolo intitolato "Salviamo il Pomerio Ducale".

venerdì, 1 ottobre 2021, 16:47

L'amministrazione comunale comunica che gli avvisi di pagamento TARI 2021 per le utenze non domestiche oggetto di riduzione causa Covid 2019 sono ancora in stato di spedizione.

venerdì, 1 ottobre 2021, 16:46

Una situazione di crisi inedita, mai affrontata prima. La necessità di gestirla con strumenti e modalità completamente nuovi. La capacità di risolverla e di trasformarla in un'esperienza da cui apprendere ed imparare.

venerdì, 1 ottobre 2021, 16:40

Il sindaco Gianni Lorenzetti informa che i seggi delle sezioni 3, 4, 5 sono stati spostati dalla ex Scuola Elementare di Via Carlo Sforza alla Scuola Media G. B. Giorgini, mentre i seggi delle sezioni 8 e 9 sono stati spostati dalla Scuola Materna di Cinquale alla nuova Scuola Primaria...

venerdì, 1 ottobre 2021, 14:59

GAIA S.p.A. gestore del servizio idrico integrato della Toscana Nord, informa che da Venerdì 1 ottobre 2021 è iniziata la lettura dei contatori in Lunigiana, precisamente presso i comuni di Fivizzano e Licciana Nardi. (MS) Le letture termineranno il 1 dicembre 2021. Gli utenti interessati sono più di 9.000.