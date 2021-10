Codice giallo per vento

Altre notizie brevi

giovedì, 7 ottobre 2021, 13:22

La stazione di Carrara e Lunigiana del soccorso alpino sta partendo adesso per intervenire nel comprensorio di Mulazzo su un cercatore di funghi che ha riportato un trauma alle gambe.

giovedì, 7 ottobre 2021, 11:48

"La vertenza Sanac riguarda la vita di molti lavoratori e il futuro di tante famiglie di Massa Carrara non deve essere usata a fini di demagogia politica, lo impone il rispetto che si deve sempre portare per chi rischia il proprio posto di lavoro che non può divenire oggetto di polemica...

giovedì, 7 ottobre 2021, 11:29

Il collettivo Massa Città in Comune sottoscrive la raccolta firme lanciata dal Movimento Cinque Stelle di Massa per chiedere la riapertura di tutte le principali fontane d'acqua del territorio."Oggi - afferma il collettivo - viviamo le città solo ed esclusivamente come consumatori e abbiamo perso ogni senso di appartenenza alle...

giovedì, 7 ottobre 2021, 10:34

Per venire incontro agli studenti e alle famiglie e per facilitare il rientro a scuola in sicurezza, con l’inizio dell’anno scolastico, la Asl Toscana nord ovest ha aumentato in tutti i territori la disponibilità dei posti per l’effettuazione dei tamponi nei diversi drive through.

giovedì, 7 ottobre 2021, 10:30

Il museo delle Statue Stele è l'unico museo della provincia di Massa Carrara che ha aderito, insieme ad oltre 500 musei d'Italia, alla Giornata nazionale delle famiglie al museo (F@Mu), che si svolgerà domenica 10 ottobre, dalle 9.30 alle 17.

mercoledì, 6 ottobre 2021, 22:39

Da oggi Fratelli d'Italia Carrara avrà un nuovo portamento comunicativo grazie alla communication manager che il partito ha chiamato per guidare la comunicazione in vista anche della campagna elettorale. "Si allarga il direttivo del coordinamento comunale di Fratelli d'Italia Carrara-si legge in una nota che arriva dal direttivo comunale del...

mercoledì, 6 ottobre 2021, 21:39

La stazione di Carrara e Lunigiana è stata attivata dai carabinieri per donna in cerca di funghi dispersa in località Badalucco, lungo la strada statale della Cisa, nel tratto da Pontremoli fino al valico. La donna non risulterebbe in buone condizioni di salute e non ha con sé il cellulare,...

mercoledì, 6 ottobre 2021, 21:37

Forza Italia esprime il suo malumore circa l'allargamento della squadra di giunta con due nuovi assessori ( un consigliere della lista Massa Civica e un architetto donna senza curriculum politico), di cui-sostiene tramite il suo coordinatore comunale Domenico Piedimonte- non era stata messa al corrente, come ha anche manifestato in...

mercoledì, 6 ottobre 2021, 18:22

Questo l’aggiornamento sulla situazione delle classi attualmente in quarantena nelle scuole delle singole zone dell’Azienda USL Toscana nord ovest (in un territorio ci sono le nuove quarantene e non le attuali):

mercoledì, 6 ottobre 2021, 17:36

Cos’è un erbario, a cosa serve catalogare le erbe di un territorio e quali proprietà medicinali hanno tante erbe e piante che incontriamo giornalmente? Sabato prossimo, alle 15,30 nel teatrino di san Caprasio ne parleranno due autorità in materia: Romano Capineri, già docente all’Università La Sapienza di Roma e Franco...