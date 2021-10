Covid e allattamento al seno: a Trieste il convegno dell'Unicef premia l'esperienza sul campo di Massa Carrara

venerdì, 1 ottobre 2021, 16:46

Una situazione di crisi inedita, mai affrontata prima. La necessità di gestirla con strumenti e modalità completamente nuovi. La capacità di risolverla e di trasformarla in un'esperienza da cui apprendere ed imparare.

E' stato anche questo uno dei motivi per cui i partecipanti al convegno dell'Unicef "Allattamento fra care e scienza", che si è svolto a Trieste lo scorso 30 novembre, hanno indicato come miglior poster presentato quello dell'Azienda USL Toscana nord ovest, dedicato alla storia di una mamma e del suo piccolo nato durante la pandemia.

Lei, ospite di una struttura di accoglienza per migranti della provincia di Massa Carrara, ad agosto del 2020 contrae il Covid, mentre sta portando a termine la sua seconda gravidanza. Come lei, sono positivi anche il compagno e tutti gli altri ospiti del centro.

Quando arriva il momento di mettere al mondo il suo secondo figlio, è necessario il ricovero in ospedale. Prima al Noa di Massa, poi al San Luca di Lucca, in quel momento la struttura di riferimento dell’area per i casi confermati di Covid 19.

Dopo il parto, la donna è ancora positiva, il suo piccolo no. Occorre spiegare alla donna che è importante allattare il bambino al seno, ma allo stesso tempo deve prendere alcune precauzioni per evitare di contagiarlo. Lei non parla italiano e i tentativi dei mediatori di farsi capire in altre lingue non vanno a buon fine. La donna, forse temendo di essere separata dal figlio, non lascia avvicinare nessuno, reagisce contro chi cerca di spiegarle che deve essere trasferita al reparto di Cure intermedie di Massa.

"E' stata una situazione difficile da gestire -spiega Elisa Bruschi, responsabile Asl per l'area materno infantile di Massa Carrara- perché volevamo che l'allattamento al seno proseguisse. L'Oms e l'Unicef, infatti, hanno indicato che i vantaggi dell'allattamento al seno sono molto maggiori rispetto al rischio di contrarre il Covid dalla madre. Non è necessario separare dai loro neonati le madri infette che allattano, perché non ci sono prove che il Covid possa essere trasmesso con il latte materno. Lavare le mani prima di allattare, indossare la mascherina e sanificare spesso le superfici sono misure che possono contrastare efficacemente il passaggio del virus da soggetto a soggetto, anche in un rapporto così stretto come quello tra mamma e neonato. Ma occorreva farlo capire ad una madre che si percepiva come isolata, spaventata, lontana dai propri affetti e che di conseguenza non collaborava e reagiva con rabbia".

"A questo punto abbiamo dovuto agire da squadra - aggiunge Bruschi - ostetriche, infermieri e unità Usca. Le cure intermedie, infatti, non sono infatti dedicate all'accoglienza di mamme e neonati. Le abbiamo fornito i dispositivi sanitari anti contagio e dato le prime indicazioni per proseguire l'allattamento al seno in sicurezza. Grazie ad interventi assistenziali multiprofessionali e multidisciplinari, l'allattamento ha cominciato ad essere regolare e abbiamo riportato la donna al centro di accoglienza, dove nel giro di un mese e mezzo tutti gli ospiti si sono negativizzati. La strada più semplice sarebbe stata di farle usare il latte artificiale, ma abbiamo voluto provare a mantenere l'allattamento al seno visto gli indubbi vantaggi che esso ha sia per il bambino, sia per la madre. E l'abbiamo fatto. E il bambino è sempre rimasto negativo grazie alla misure di igiene messe in atto e l'allattamento è proseguito".

"Ripeto, non è stato semplice. Abbiamo dovuto inventarci un modello organizzativo multidisciplinare nuovo, che mettesse insieme e integrasse tutte le professionalità del dipartimento infermieristico-ostetrico con quelle dei medici Usca. Abbiamo operato in un contesto difficile, abbiamo dovuto superare resistenze, diffidenze e paure che rendevano tutto molto più complicato. Insomma, abbiamo dovuto imparare sul campo, on the job. Ne è nata un'esperienza inedita, che abbiamo voluto raccontare all'incontro di Trieste della rete Insieme per l'allattamento, per condividerlo con gli altri operatori sanitari che dovessero trovarsi ad affrontare situazioni simili.

"Per riprendere lo slogan del poster, sono il lavoro di squadra e la collaborazione a fare la differenza - dice Andrea Lenzini, da oggi nuovo responsabile del Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche dell'ASL Toscana nord ovest - e fa piacere aver visto come il lavoro dei nostri professionisti sia stato apprezzato anche a livello nazionale ed internazionale. Per questo voglio ringraziare il personale della struttura di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Massa, il personale infermieristico delle Cure intermedie Covid di Massa, il personale ostetrico del consultorio di Avenza e i componenti delle squadre Usca di Massa. Un ringraziamento particolare va anche a Tiziana Bianchi, Giulia Feda, Lucia Giromini, Virginia Maneschi, Francesca Vitale, Anna Fornari e Cinzia Luzi che hanno garantito la loro professionalità anche in contesti sconosciuti e complessi, mantenendo un grande livello di umanizzazione dell'assistenza e che hanno realizzato il poster con la loro creatività”.