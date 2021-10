De André: 'Storia di un impiegato' al Garibaldi Carrara

sabato, 23 ottobre 2021, 11:38

Dopo la Biennale Cinema di Venezia e adesso arriva al cinema Il Garibaldi Carrara il 25, 26, 27 ottobre il film DEANDRÈ#DEANDRÈ – Storia di un impiegato per la regia di Roberta Lena. Un film dove Cristiano De André presenta il lungo viaggio di un album quantomai attuale, quel Storia di un impiegato uscito nel 1973. Un film come omaggio musicale e personale di un figlio all'eredità artistica umana e politica di un grande poeta, testimonianza di un rapporto d'amore profondo.Appaiono immagini di repertorio, le manifestazioni degli anni Settanta, le lotte sociali, personaggi del passato storico ma anche attuali, ad esempio si vedono le figure di Erdogan, Putin, Orban, Bolsonaro, ma anche immagini familiari e filmati inediti. Un intreccio di storie dove aspirazioni e aneliti di libertà dell'impiegato, convivono con quelli della vita personale e musicale di Cristiano in un discorso sul mondo contemporaneo. La Sardegna più che uno sfondo è luogo del cuore dove emergono i ricordi del passato e le voci del presente. Una sorta di biografia, attraverso il rapporto speciale tra padre e figlio, del loro comune sentire fino ad arrivare a un riconoscimento simbiotico.È Cristiano De André che conduce la narrazione, che ricorda e mostra i bei momenti collettivi dove appaiono per esempio Dori Ghezzi insieme alla prima moglie di Fabrizio, momenti d'intimità, ma anche quando Cristiano, ancora adolescente, esordiva sul palco a fianco del padre. Vederlo piccolo accanto al padre sembrava un riflesso in miniatura, con il tempo Cristiano ha fatto la sua strada, per niente facile, come non è stata facile quella di suo padre. Un film irrinunciabile per tutti coloro che hanno amato i De André, soprattutto Storia di un impiegato.

ORARIO SPETTACOLI:

LUNEDI 25 e MARTEDI 26 OTTOBRE 21.00 MERCOLEDI 27 OTTOBRE ORE 16.00-18.00- 20.45

Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema . NON C'E' NESSUN OBBLIGO DI PRENOTAZIONE