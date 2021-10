"Di fronte ai numerosi casi di violenza giovanile urbana occorre urgentemente incrementare la spesa per le politiche giovanili e per la famiglia"

Altre notizie brevi

Il Consorzio 1 Toscana Nord ha ottenuto un importante finanziamento dalla Regione Toscana di 25mila euro per realizzare il progetto esecutivo per la mitigazione idraulica del tratto di monte del fosso Calatella. “E’ un intervento decisivo e molto atteso dall’intera comunità di Massa e per questo ringrazio pubblicamente l’Assessore alla...

Le istanze possono essere presentate da chi è in possesso dei requisiti previsti e dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 25 ottobre 2021, secondo le modalità indicate nel bando di concorso, pubblicato sul sito del Comune all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it

A breve avrà inizio un’indagine nazionale sul Reddito di Inclusione (REI), prima misura nazionale di contrasto alla povertà, indagine che coinvolgerà anche il Comune di Carrara.

Si è svolto ieri sabato il congresso provinciale di Rifondazione Comunista Massa Carrara, al termine del quale Nicola Cavazzuti è stato eletto nuovo segretario. Contestualmente ha ricevuto l'incarico di tesoriere Massimo Menconi. L'appuntamento, svoltosi al Circolo Casa del Popolo di Casette, è stato non di mero rito ma l'occasione per...

Fungaiolo disperso sopra Bagnone in località Monterole, è stato trovato e soccorso nel pomeriggio. L’uomo ha riportato ferite comunque non gravi, in particolare a una caviglia, ed è stato accompagnato in codice verde all'ospedale di Pontremoli. Sono intervenuti Sast, Pubblica assistenza Licciana Nardi e Vigili del Fuoco.

Massa città in comune fa un appello con la richiesta ai deputati e senatori di interrogare la ministra della giustizia Marta Cartabia, per l'apertura di una sede distaccata della DDA presso la procura della repubblica di Massa Carrara a fronte degli spiacevoli eventi successi recentemente.Con queste parole si esprime Massa...

Il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti interviene in merito alle giornate FAI in programma al Lago di Porta il 16 e 17 ottobre (obbligo di Green Pass): "Questa iniziativa rafforza ancora un volta la nostra idea di lago come luogo da difendere, preservare e promuovere. La partecipazione del FAI e delle...

ASMIU comunica che dal 13 al 23 ottobre sarà aperto un Infopoint presso l’oratorio della parrocchia di S. Antonio da Padova, in Via Frangola n. 10 per la distribuzione dell’attrezzatura per la raccolta differenziata domiciliare, rivolto alle utenze domestiche della zona di Ortola e Frangola.

Sabato 9 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale che avrà ufficialmente luogo il giorno seguente, gli specialisti di Centro Itinera organizzano un open day presso la sede di via Delle Carre 2 a Massa.

E' mancato Uriano Fontana, funzionario amministrativo molto conosciuto nell'ambito sanitario di Massa e Carrara, collaboratore della direzione sanitaria, in pensione da alcuni anni.