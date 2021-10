"Fino all'ultimo respiro" al Garibaldi Carrara

Altre notizie brevi

mercoledì, 13 ottobre 2021, 12:28

"In questi giorni si parla molto delle risorse in arrivo per le aree interne: ben 6 milioni e 595 mila euro per Lunigiana, Garfagnana e Media Valle del Serchio. Si tratta di economie destinate alla messa in sicurezza delle strade secondarie: sarebbe corretto, oltre ad annunciarlo, che, chi ne ha...

mercoledì, 13 ottobre 2021, 11:06

Ancora tanta confusione e moltissimi dubbi sulle normative da rispettare dal 15 ottobre. Il Green Pass day si avvicina ma ci sono ancora molti punti interrogativi. La novità dell'obbligatorietà del certificato verde anche per imprese ed artigiane, e così per complessivamente 23 milioni di soggetti, sta scatenando in queste ore...

mercoledì, 13 ottobre 2021, 10:10

Poste Italiane e Confesercenti hanno firmato un accordo per l’offerta di servizi digitali innovativi a supporto delle piccole e medie imprese associate.

mercoledì, 13 ottobre 2021, 09:42

Una serie di audizioni alla Camera per trovare una soluzione per i lavoratori della Sanac, questo l'obbiettivo raggiunto dall'onorevole Martina Nardi (Pd) che da sempre sta seguendo questa vertenza. " La Sanac - ha commentato l'onorevole Nardi è motivo di grande preoccupazione ed è in cima alle mie priorità.

martedì, 12 ottobre 2021, 18:22

Quattro membri dell'esecutivo nazionale dei Cobas scuola si fanno sospendere per garantire il diritto costituzionale al lavoro, focalizzandosi su tre punti: no green pass a scuola, si alla vaccinazione volontaria, si alla sicurezza attraverso test gratuiti per i non vaccinati e presidi sanitari nelle scuole per valutare l'andamento della pandemia.La...

martedì, 12 ottobre 2021, 17:44

Sabato 16 ottobre a Roma una grande manifestazione nazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia. "L’assalto squadrista alla sede nazionale della Cgil è un attacco a tutto il sindacato confederale italiano, al mondo del lavoro e alla nostra democrazia.

martedì, 12 ottobre 2021, 16:31

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 12 ottobre 2021, 14:23

Ancora un grave lutto ha colpito la grande famiglia dell’Udc, se n’è andato, infatti, il Prof. Alberto Brandani, esponente di spicco del partito dello scudo crociato toscano, ma anche Nazionale, presidente della Federtrasporto di Confindusrtia e della Fondazione Formiche.

martedì, 12 ottobre 2021, 11:04

Ecco la programmazione completa al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 13 al 20 ottobre, con tanto di descrizione dei film proiettati in sala:

martedì, 12 ottobre 2021, 00:23

Il Consorzio 1 Toscana Nord ha ottenuto un importante finanziamento dalla Regione Toscana di 25mila euro per realizzare il progetto esecutivo per la mitigazione idraulica del tratto di monte del fosso Calatella. “E’ un intervento decisivo e molto atteso dall’intera comunità di Massa e per questo ringrazio pubblicamente l’Assessore alla...