Forza Italia e articolo 21 Pabe: "Il marmo bianco ed una nuova amministrazione saranno una leva con cui risollevare la città"

venerdì, 1 ottobre 2021, 16:59

Forza Italia intorno all'articolo 21 dei Pabe esprime approvazione, anche, a voce del coordinatore regionale Massimo Malleghi, per la collaborazione del mondo del marmo trattando sulla leva fiscale e della durata delle concessioni per una maggiore collaborazione in loco e la conseguente ricaduta occupazionale.Il coordinatore di Forza Italia, Riccardo Bruschi, dichiara: "Voglio anche ricordare però la sgradevole situazione in cui tale frase fu pronunciata ai Fantiscritti in presenza del nostro coordinatore Antonio Tajani, ovvero la chiusura di una cava dal giorno alla notte, l'ennesima da parte dell'amministrazione 5 stelle. Questo è ed è stato un atteggiamento indecoroso, perchè non si può chiudere una attività compromettendone gli impegni commerciali e lasciando a casa i dipendenti. Ad ogni modo vedo nell'art.21 una leva molto valida per rilanciare la città di Carrara, e proporremo al nostro candidato sindaco, Simone Caffaz, questa linea, come lui stesso ha già esternato, bisognerà calibrarne meglio l'aspetto regolamentare". Il coordinatore, Riccardo Bruschi, ribadisce che anche i progetti di pubblico interesse vadano considerati, anche se riguardanti le sfere private, come il progetto per il Politeama.Conclude con una prospettiva futura di un progetto complessivo e serio riguardante il centro storico per sviluppare, quello che chiama "il modello Pietrasanta".