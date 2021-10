Giovani Democratici, preoccupazione per lo stato delle due piscine comunali presenti nel nostro territorio

Altre notizie brevi

sabato, 30 ottobre 2021, 18:05

Italia Nostra dice addio a Desideria Pasolini dall’Onda, scomparsa all’età di 101 a Roma, ultima cofondatrice di Italia Nostra. Con lei se ne va l’ultima firmataria dell’atto del 1955, sottoscritto anche da Umberto Zanotti Bianco, Elena Croce, Pier Paolo Trompeo, Giorgio Bassani, Luigi Magnani Rocca e Hubert Howard.

venerdì, 29 ottobre 2021, 18:27

Il partito della rifondazione comunista sente di dover cambiare la situazione attuale, dopo la recente pandemia che ha rivelato quanto sia fragile la struttura sociale in cui viviamo, c'è bisogno di qualcuno che sappia rappresentare le classi sociali che escono duramente colpite dalle crisi economiche e sanitarie.Secondo il partito della...

venerdì, 29 ottobre 2021, 18:25

Movimento giovanile della sinistra e sinistra civica ecologista prendono parte attiva al tavolo dei centrosinistra riunitosi in vista delle prossime elezioni amministrative di Carrara.Esprimono le loro posizioni e opinioni dopo la riunione: "In quest'occasione è iniziato il confronto tra le forze politiche, evidenziando diversi punti di vista, tutti nella direzione di...

venerdì, 29 ottobre 2021, 18:19

Asmiu comunica a tutti i cittadini interessati dalla raccolta domiciliare “porta a porta” che, lunedì 1° novembre, festa di Ognissanti, i servizi verranno regolarmente effettuati come da calendario. Pertanto gli utenti potranno esporre sacchetti o contenitori con la tipologia di rifiuto indicata per la raccolta ordinaria del lunedì.

venerdì, 29 ottobre 2021, 17:56

A partire dal prossimo martedì 2 novembre, l’Ufficio territoriale di Massa-Carrara dell’Agenzia delle Entrate, attualmente ubicato in viale XX Settembre n. 177B a Carrara, si trasferisce in via don Minzoni n. 5.

venerdì, 29 ottobre 2021, 12:07

Orari delle celebrazioni nella solennità di Tutti i Santi e nella Commemorazione dei Fedeli Defunti in Duomo In occasione della solennità di Tutti i Santi le celebrazioni seguiranno il seguente orario: ore 10,30 S. Messa della comunità; ore 17,30 recita del S. Rosario; ore 18,00 S. Messa solenne.

venerdì, 29 ottobre 2021, 12:06

In occasione delle ricorrenze dedicate ai Santi e ai Defunti, il Comune di Carrara, in collaborazione con Nausicaa Spa, predisporrà quattro isole ecologiche di cortesia, per favorire gli utenti durante i giorni di festa. I contenitori saranno dislocati in quattro zone del territorio e potranno essere adoperate per sopperire alle...

venerdì, 29 ottobre 2021, 10:29

In una nota stampa, Riccardo Bruschi (Fi), chiarisce la posizione del partito in merito alla candidatura di Simone Caffaz a sindaco di Carrara, sgombrando il campo dai dubbi sulla scelta: "Non saremo certo noi a mettere in discussione la candidatura a Sindaco di Simone Caffaz, e lo sosteniamo convintamente.

venerdì, 29 ottobre 2021, 10:10

Invito a partecipare al sciopero generale indetto per il 12 novembre a Massa, dove, ospiti speciali saranno gli operai GKN, l'azienda passata agli onori della cronaca nazionale per aver licenziato l'organico con una email.A darne l'annuncio è stato Andrea Bordigoni nel corso di un incontro sulla Resistenza nella ex area...

giovedì, 28 ottobre 2021, 19:49

Considertata la disponibilità di risorse e la finalità del loro utilizzo da parte delle imprese del territorio, è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande di contributo alle ore 24:00 del 20.12.2021.