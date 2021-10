Il punto dell'Asl: "47 contagi in una settimana in provincia di Massa Carrara"

Altre notizie brevi

martedì, 12 ottobre 2021, 18:22

Quattro membri dell'esecutivo nazionale dei Cobas scuola si fanno sospendere per garantire il diritto costituzionale al lavoro, focalizzandosi su tre punti: no green pass a scuola, si alla vaccinazione volontaria, si alla sicurezza attraverso test gratuiti per i non vaccinati e presidi sanitari nelle scuole per valutare l'andamento della pandemia.La...

martedì, 12 ottobre 2021, 17:44

Sabato 16 ottobre a Roma una grande manifestazione nazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia. "L’assalto squadrista alla sede nazionale della Cgil è un attacco a tutto il sindacato confederale italiano, al mondo del lavoro e alla nostra democrazia.

martedì, 12 ottobre 2021, 14:23

Ancora un grave lutto ha colpito la grande famiglia dell’Udc, se n’è andato, infatti, il Prof. Alberto Brandani, esponente di spicco del partito dello scudo crociato toscano, ma anche Nazionale, presidente della Federtrasporto di Confindusrtia e della Fondazione Formiche.

martedì, 12 ottobre 2021, 11:04

Ecco la programmazione completa al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 13 al 20 ottobre, con tanto di descrizione dei film proiettati in sala:

martedì, 12 ottobre 2021, 00:23

Il Consorzio 1 Toscana Nord ha ottenuto un importante finanziamento dalla Regione Toscana di 25mila euro per realizzare il progetto esecutivo per la mitigazione idraulica del tratto di monte del fosso Calatella. “E’ un intervento decisivo e molto atteso dall’intera comunità di Massa e per questo ringrazio pubblicamente l’Assessore alla...

martedì, 12 ottobre 2021, 00:22

Le istanze possono essere presentate da chi è in possesso dei requisiti previsti e dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 25 ottobre 2021, secondo le modalità indicate nel bando di concorso, pubblicato sul sito del Comune all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it

martedì, 12 ottobre 2021, 00:15

A breve avrà inizio un’indagine nazionale sul Reddito di Inclusione (REI), prima misura nazionale di contrasto alla povertà, indagine che coinvolgerà anche il Comune di Carrara.

lunedì, 11 ottobre 2021, 23:48

Matteo Bertucci, consigliere comunale di Massa, interviene sul problema della violenza e del disagio giovanili alla luce di quanto accaduto di recente: Significa in prima battuta incentivare i giovani all'attività associativa e di volontariato all'interno delle loro comunità. Come ha evidenziato anche Istat, il rapporto tra benessere personale e volontariato è fondamentale.

domenica, 10 ottobre 2021, 23:18

Si è svolto ieri sabato il congresso provinciale di Rifondazione Comunista Massa Carrara, al termine del quale Nicola Cavazzuti è stato eletto nuovo segretario. Contestualmente ha ricevuto l'incarico di tesoriere Massimo Menconi. L'appuntamento, svoltosi al Circolo Casa del Popolo di Casette, è stato non di mero rito ma l'occasione per...

sabato, 9 ottobre 2021, 19:42

Fungaiolo disperso sopra Bagnone in località Monterole, è stato trovato e soccorso nel pomeriggio. L’uomo ha riportato ferite comunque non gravi, in particolare a una caviglia, ed è stato accompagnato in codice verde all'ospedale di Pontremoli. Sono intervenuti Sast, Pubblica assistenza Licciana Nardi e Vigili del Fuoco.