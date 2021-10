"Infermiere di famiglia e di comunità": in partenza un progetto sperimentale a Montignoso

Altre notizie brevi

Con riferimento allo sciopero generale ad oltranza dal 21 al 31 ottobre proclamato dall'Associazione Sindacale F.I.S.I. - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, la CCIAA MS comunica di aver attivato i contingenti minimi al fine di garantire la regolare erogazione dei servizi essenziali all'utenza quali il rilascio di certificati e visure del...

A partire dall'1 novembre 2021 chi presenta alla Provincia di Massa-Carrara una richiesta di autorizzazione per i trasporti eccezionali, con la relativa documentazione, dovrà farlo esclusivamente attraverso la Pec, posta elettronica certificata: non sarà infatti più accettata qualsiasi comunicazione cartacea.

Rifondazione comunista di Massa ritiene che la scelta di controllo delle pattuglie della polizia municipale tramite un sistema GPS sia inaccettabile. In più è mancato il coinvolgimento dei lavoratori su questo nuovo sistema, senza che le rappresentanze sindacali fossero ascoltate.Rifondazione comunista di Massa si esprime con queste parole di dissenso verso...

"Se non si prosegue in modo concreto la trattativa per le assunzioni di personale nella sanità toscana, la Fp-Cisl è pronta a proclamare lo sciopero." A dirlo è il reggente della Funzione Pubblica Cisl Toscana, Mauro Giuliattini, alla luce delle notizie, riportate stamani dal quotidiano "Il Tirreno", sul disavanzo stimato...

La prossima sarà una settimana importante per il futuro della SANAC. L'onorevole del PD Martina Nardi Presidente della commissione attività produttive ,non molla la presa e già da mercoledì prossimo inizieranno le audizioni alla Camera. "Ho coinvolto anche la commissione lavoro in questo percorso - fa sapere la Nardi -...

«Ammontano a circa due milioni di euro le risorse per interventi di difesa del suolo, mitigazione del rischio idraulico e ripristino di strade destinate ai Comuni di Carrara e Montignoso che la Regione Toscana ha inserito nel primo stralcio del documento operativo per la difesa del suolo per il 2022.

Si informa che sono aperte le iscrizioni per i nidi Madre Maria che accoglie bambini dai 12 ai 36 mesi e Moscardino che accoglie bambini dai 6 ai 36 mesi, relative alla formazione di una graduatoria per gli inserimenti di gennaio/febbraio 2022.

Una perturbazione atlantica, preceduta da aria umida e mite, porterà nella nostra regione piogge sulle zone settentrionali e vento in Appennino, dove, nella giornata di domani, giovedì, sono previste forti raffiche di libeccio in particolare su crinali e zone sottovento.

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione dei film proiettati in sala, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia, Astoria Lerici, dal 20 al 27 ottobre.Programmi:CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARACINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIACINEMA- TEATRO ASTORIA LERICI CINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARAMercoledi 20 Ottobre ORE 21.00 ASTOR PIAZZOLLA LA RIVOLUZIONE DEL TANGO...

"Non voglio coltivare un eccessivo pessimismo e neppure sollevare troppo ottimismo, ma oggi sulla vertenza Sanac abbiamo aperto uno spiraglio che adesso, tutti quanti insieme, istituzioni locali e regionali, parti sociali e sindacati, al di là delle reciproche appartenenze e ruoli, dobbiamo sforzarci di non far chiudere" così Martina Nardi, presidente...