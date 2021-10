Infortuni sul lavoro: il dipartimento di prevenzione fa il punto dei primi nove mesi dell’anno

Altre notizie brevi

martedì, 19 ottobre 2021, 20:36

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione dei film proiettati in sala, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia, Astoria Lerici, dal 20 al 27 ottobre.Programmi:CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARACINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIACINEMA- TEATRO ASTORIA LERICI CINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARAMercoledi 20 Ottobre ORE 21.00 ASTOR PIAZZOLLA LA RIVOLUZIONE DEL TANGO...

martedì, 19 ottobre 2021, 18:22

"Non voglio coltivare un eccessivo pessimismo e neppure sollevare troppo ottimismo, ma oggi sulla vertenza Sanac abbiamo aperto uno spiraglio che adesso, tutti quanti insieme, istituzioni locali e regionali, parti sociali e sindacati, al di là delle reciproche appartenenze e ruoli, dobbiamo sforzarci di non far chiudere" così Martina Nardi, presidente...

martedì, 19 ottobre 2021, 14:15

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 19 ottobre 2021, 13:54

La Monasterio aderisce al nuovo servizio CUP 2.0 dal giorno mercoledì 27 ottobre: per permettere tale passaggio, il Centro Unico di Prenotazione sarà sospeso dal giorno 22 al 26 ottobre.

lunedì, 18 ottobre 2021, 10:59

Al Garibaldi Carrara in occasione del centenario della nascita del maestro. Martedi 19 alle 19 e mercoledi 20 alle 21 il film che percorre un viaggio nel cuore della vita e della la musica di Astor Piazzolla, il mitico compositore argentino che rivoluzionò il tango.

sabato, 16 ottobre 2021, 15:30

"Non è più procrastinabile una riforma delle pensioni", afferma la Fenapidi Massa Carrara.

sabato, 16 ottobre 2021, 10:57

Il coordinamento nazionale Mare Libero scenderà in piazza per ribadire la propria posizione in difesa delle spiagge, del mare e dei bagnati, in occasione dell'adunanza planetaria del consiglio di stato che dovrà decidere se legittimare o meno le proroghe alle concessioni balneari.Scende in campo il gruppo "In 500 sulla battaglia",...

venerdì, 15 ottobre 2021, 20:26

Domenica 17 ottobre Italia Nostra di Massa-Montignoso sarà presente per guidare una visita al Lago di Porta partendo dalla Cassa Mattioli in Via del Lago alle ore 15,30.

venerdì, 15 ottobre 2021, 20:24

Revocare o sospendere le autorizzazioni per il trasporto eccezionale ottenute indebitamente tramite il pagamento delle "mazzette". Per Cna Massa Carrara sarebbe un segnale importante nei confronti delle imprese che rispettano le regole e che le autorizzazioni le hanno pagate.

venerdì, 15 ottobre 2021, 19:57

Sono passati circa 20 giorni dall'evento atmosferico che ha colpito Massa danneggiando luoghi importanti della città, tra questi anche i due cimiteri cittadini rimasti per giorni inaccessibili e poi riaperti come nel caso di quello di Mirteto con aree transennate a causa della caduta di cipressi. L'amministrazione aveva parlato di...