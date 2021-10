Italia Nostra esulta per la vittoria del progetto del recupero del Pomario Ducale

Altre notizie brevi

venerdì, 1 ottobre 2021, 16:59

Forza Italia intorno all'articolo 21 dei Pabe esprime approvazione, anche, a voce del coordinatore regionale Massimo Malleghi, per la collaborazione del mondo del marmo trattando sulla leva fiscale e della durata delle concessioni per una maggiore collaborazione in loco e la conseguente ricaduta occupazionale.Il coordinatore di Forza Italia, Riccardo Bruschi,...

venerdì, 1 ottobre 2021, 16:47

L'amministrazione comunale comunica che gli avvisi di pagamento TARI 2021 per le utenze non domestiche oggetto di riduzione causa Covid 2019 sono ancora in stato di spedizione.

venerdì, 1 ottobre 2021, 16:46

Una situazione di crisi inedita, mai affrontata prima. La necessità di gestirla con strumenti e modalità completamente nuovi. La capacità di risolverla e di trasformarla in un'esperienza da cui apprendere ed imparare.

venerdì, 1 ottobre 2021, 16:40

Il sindaco Gianni Lorenzetti informa che i seggi delle sezioni 3, 4, 5 sono stati spostati dalla ex Scuola Elementare di Via Carlo Sforza alla Scuola Media G. B. Giorgini, mentre i seggi delle sezioni 8 e 9 sono stati spostati dalla Scuola Materna di Cinquale alla nuova Scuola Primaria...

venerdì, 1 ottobre 2021, 14:59

GAIA S.p.A. gestore del servizio idrico integrato della Toscana Nord, informa che da Venerdì 1 ottobre 2021 è iniziata la lettura dei contatori in Lunigiana, precisamente presso i comuni di Fivizzano e Licciana Nardi. (MS) Le letture termineranno il 1 dicembre 2021. Gli utenti interessati sono più di 9.000.

venerdì, 1 ottobre 2021, 13:44

Un trasporto eccezionale e la necessità di rimuovere e rimontare i pali della luce, sono la causa di un divieto di sosta e di una interruzione della circolazione lungo la Sp 48 del Mare a Marina di Carrara.

venerdì, 1 ottobre 2021, 13:43

Anche quest'anno l'amministrazione comunale aderisce alla campagna di prevenzione "Nastro rosa 2021" promossa dalla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori). A partire da questa sera e per tutto il mese di ottobre sarà quindi illuminato di rosa, il colore della prevenzione, il palazzo della biblioteca civica "Giampaoli"...

venerdì, 1 ottobre 2021, 11:04

Ammonta a oltre 9 milioni e 600 mila euro il finanziamento che il Ministero delle infrastrutture ha assegnato alla Provincia di Massa-Carrara per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti lungo la viabilità provinciale nel triennio 2021-2023 .

venerdì, 1 ottobre 2021, 09:44

Domenica sarà presente, presso il Parco Fiera di Barbarasco, uno stand di AISM, l’associazione italiana che si occupa della sclerosi multipla.

giovedì, 30 settembre 2021, 16:18

"Purtroppo a oggi l'interlocuzione necessaria con il ministro Giorgetti sulla vertenza Sanac di Massa Carrara non c'è e questo nonostante la richiesta, anche con lettera firmata, promossa da me e sottoscritta da altri parlamentari. Questo significa che non abbiamo un soggetto con cui discutere per trovare una soluzione".