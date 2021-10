La Lega risponde all'onorevole Nardi: "Su Sanac dichiarazioni inopportune"

venerdì, 8 ottobre 2021, 08:55

Il gruppo consiliare Lega Massa risponde alle dichiarazioni dell'onorevole Nardi che incolpa Giorgetti di non aver risolto la situazione della Sanac.

"Più di una semplice caduta di stile quella dell' On. Nardi - esordisce il Carroccio -: dichiarazioni inopportune nei modi e nei tempi che sanno tanto di "scarica barile" per salvarsi la faccia. Se nel corso degli anni precedenti ci fosse stata la reale volontà di fare qualcosa per Sanac ve ne sarebbe stato tutto il tempo: e lei che è onorevole da prima ancora che l'azienda andasse in Amministrazione Straordinaria lo dovrebbe sapere bene".



"Adesso - incalza - tentare di smarcarsi dalle proprie responsabilità attaccando un ministro in carica da poco più di sette mesi che si trova a gestire un problema che persiste da quasi 10 anni è atteggiamento, questo si, demagogico e che non serve certo a salvare posti di lavoro. I lavoratori hanno pienamente ragione a sottolineare le responsabilità politiche di tutti, perchè nessuno ha dimostrato di essere stato risolutivo. Verrà il tempo di chiarire e sottolineare le responsabilità presenti passate e future. Quella di Arcelor Mittal sembra ormai chiara purtroppo".



"Adesso tutti i nodi degli anni passati sono tragicamente venuti al pettine - conclude la Lega -: l'attuale situazione di Sanac è all'attenzione del Ministro Giorgetti. Il tempo a disposizione è poco, ma solo nei prossimi giorni sapremo su quale soluzione è a lavoro il ministro per giudicarla e capire se sarà stato risolutivo oppure no (come i suoi predecessori). La preoccupazione è tanta perchè non è solo in ballo il futuro dei nostri concittadini opera di Sanac, ma di un'intera città che non può assolutamente permettersi di mettere in discussione posti di lavoro. Ora più che mai la critica situazione di SANAC dovrebbe unire chi fa politica, non dividere".