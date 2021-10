Lega: "Condanna Lucano, grave errore del Pd massese"

sabato, 2 ottobre 2021, 19:56

Il gruppo consiliare Lega del comune di Massa esprime la divergenza di pensiero riguardo alla condanna a 13 anni e 2 mesi che è stata data a Mimmo Lucano, a differenza del PD massese che avrebbe voluto che il consiglio comunale votasse per conferirgli la cittadinanza onoraria della nostra città.



Con queste parole si esprime la Lega del comune di Massa: "Per fortuna in questo comune c'è una maggioranza lungimirante che non ha voluto prendere questa decisione altrimenti adesso ci troveremo in una posizione a dir poco imbarazzante e poco rispettosa dei cittadini che rappresentiamo. Secondo il PM: "A Riace comandava Lucano. Era lui il dominus assoluto, la vera finalità dei progetti di accoglienza a Riace era creare determinati sistemi clientelari. Lucano ha fatto tutto questo per un tornaconto politico-elettorale e lo si evince da diverse intercettazioni. Contava voti e persone e chi non garantiva sostegno veniva allontanato". Parliamo di un caso di una gravità tale che la sentenza ha addirittura raddoppiato la pena rispetto a quella chiesta dai PM mettendo Lucano nella difficile condizione di cambiare le sorti del suo destino."



La Lega incalza dicendo che tutto questo non basterà per far ammettere al PD di Massa il grave errore commesso, quando potrebbe semplicemente scusarsi con i cittadini massesi, nel rispetto del lavoro svolto dalla giustizia.