Lega Massa: "Istituito contrassegno per i parcheggi riservati alle donne in gravidanza"

venerdì, 8 ottobre 2021, 09:49

La Lega di Massa, annuncia in una nota stampa, di aver espresso voto favorevole nel corso del consiglio comunale, per la istituzione del contrassegno riservato alle donne in gravidanza e neomamme, per il parcheggio gratuito sulle strisce blu, iniziativa che fa seguito al Pass Bebè, accolto dalla Lega a seguito di una raccolta di più di 600 firme da parte dell'associazione Tutto per Massa.

"L'approvazione dell'atto di ieri in Consiglio comunale - dice la Lega - non può che permettere il consolidamento del progetto e dimostra fortemente come l'argomento sia particolarmente sentito e come questo tipo di servizio sia necessario. Si ringrazia l'Amministrazione comunale che, come sempre, mostra sensibilità su tematiche sociali accogliendo iniziative come questa che possono alleggerire la vita dei nostri concittadini"