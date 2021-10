L'ufficio diventa galleria d'arte (e viceversa), nel centro storico di Carrara il nuovo concept della "Maac Marmi"

L'ufficio diventa galleria d'arte (e viceversa) per contribuire al rilancio e alla vitalità del centro storico di Carrara, a due passi da Duomo, in via Finelli, 22. Nel nuovo concept di Maac Marmi, azienda giovane che affonda le sue radici nella storia centenaria della famiglia da sempre legata al marmo, è uno spazio dove lavorare, incontrare e progettare ma anche ammirare lasciando che turisti ed appassionati d'arte possano entrare liberamente. Partirà ufficialmente sabato 9 ottobre con la mostra personale di Francesca Menconi il programma di eventi espositivi che, periodicamente, saranno ospitati all'interno degli spazi dell'ufficio-galleria d'arte. "Crediamo e scommettiamo sul centro storico di Carrara e sull'interazione degli spazi. - commenta spiega Margherita Ruggiero della Maac Marmi - Con questo progetto diamo nuova linfa a questa parte di città con eventi d'arte sempre diversi ospitando artisti locali e non. Vogliamo esaltare il legame della città con la nostra azienda, con la nostra famiglia, dando la possibilità a tanti artisti di farne parte. Per noi lavorare il marmo è una vera e propria passione. - spiega ancora - Il marmo non è una semplice pietra ma bensì un opera d'arte della natura".



Le mostre saranno curate da Emma Castè, direttore artistico di molti eventi e restauratrice, a cui la Maac Marmi ha deciso di affidare lo spazio. "L'Arte non può restare in uno spazio asettico deve interagire con ciò che lo circonda, in questo caso, il lavoro di un azienda e il luogo urbano che lo accoglie. Gallery MaacMarmi diventa un luogo dove incontrarsi, condividere emozioni e progettare. Gli artisti che si interfacceranno con questa realtà avranno la possibilità di esporre per la durata di un mese e decidere come presentarsi. Insieme a Margherita abbiamo, immediatamente, condiviso la necessità di usare l'arte come veicolo per azioni dedicate al sociale, attueremo a fine novembre una mostra con asta finale il cui ricavato andrà ad aiutare l'Associazione Mamme Matte, associazione che aiuta i bambini disabili abbandonati a trovare una famiglia che gli accolga e li ami".