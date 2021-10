Lutto in Asl: è mancato Uriano Fontana

Altre notizie brevi

venerdì, 8 ottobre 2021, 21:23

ASMIU comunica che dal 13 al 23 ottobre sarà aperto un Infopoint presso l’oratorio della parrocchia di S. Antonio da Padova, in Via Frangola n. 10 per la distribuzione dell’attrezzatura per la raccolta differenziata domiciliare, rivolto alle utenze domestiche della zona di Ortola e Frangola.

venerdì, 8 ottobre 2021, 17:18

Sabato 9 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale che avrà ufficialmente luogo il giorno seguente, gli specialisti di Centro Itinera organizzano un open day presso la sede di via Delle Carre 2 a Massa.

venerdì, 8 ottobre 2021, 14:23

Il codice giallo per vento, in corso e valido fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 8 ottobre, viene esteso a quasi tutta la Toscana. Restano escluse soltanto alcune aree dell'Appennino tosco-emiliano e della costa settentrionale (Versilia-Serchio).

venerdì, 8 ottobre 2021, 14:03

Sono stati 650 gli ascolti che hanno ricevuto i 35 episodi del podcast "Settimana dell'allattamento al seno 2021". Quasi 200 gli ascoltatori unici che dal 1 ottobre a oggi si sono collegati attraverso Anchor o Spotify per ascoltare le puntate realizzate grazie al contributo professionale degli operatori sanitari, con la...

venerdì, 8 ottobre 2021, 13:49

Il primo appuntamento con la nuova stagione della Grande Arte al Cinema: Venezia - Infinita Avanguardia, in sala 12 e 13 ottobre. Orari spettacoli al Garibaldi Carrara Martedì 12 ottobre ore 17.00-20.30 Mercoledi 13 ottobre 16.00-18.00-20.30.600 anni dopo la sua leggendaria fondazione, Venezia continua ad essere unica: per l'ambiente urbano, fatto...

venerdì, 8 ottobre 2021, 12:52

I cittadini non dovranno mai più fare file al Consorzio 1 Toscana Nord, per confrontarsi coi dipendenti dell'ufficio tecnico relativamente alle questioni per la sicurezza idraulica ed ambientale dei nostri corsi d'acqua.

venerdì, 8 ottobre 2021, 09:49

La Lega di Massa, annuncia in una nota stampa, di aver espresso voto favorevole nel corso del consiglio comunale, per la istituzione del contrassegno riservato alle donne in gravidanza e neomamme, per il parcheggio gratuito sulle strisce blu, iniziativa che fa seguito al Pass Bebè, accolto dalla Lega a seguito...

venerdì, 8 ottobre 2021, 09:19

Il partito della Rifondazione comunista in un comunicato, esprime il proprio appoggio verso il segretario della camera del lavoro Paolo Gozzani, che, nel corso del corteo dei lavoratori SANAC avvenuto negli scorsi giorni, ha preso posizioni nei riguardi della giunta Persiani, la quale, stando al partito, attuerebbe una linea neoliberista,...

venerdì, 8 ottobre 2021, 09:00

L'11 ottobre si terrà uno sciopero generale contro l'obbligo del green pass e di seguito si pubblica il comunicato del sindacato: "Come CUB Pubblico Impiego Toscana chiediamo alle lavoratrici ed ai lavoratori di Massa Carrara di partecipare allo sciopero sciopero generale intercategoriale previsto per il prossimo 11 ottobre.

venerdì, 8 ottobre 2021, 08:55

Il gruppo consiliare Lega Massa risponde alle dichiarazioni dell'onorevole Nardi che incolpa Giorgetti di non aver risolto la situazione della Sanac.