Nardi: "Sanac, settimana d'incontri alla camera"

giovedì, 21 ottobre 2021, 09:27

La prossima sarà una settimana importante per il futuro della SANAC. L'onorevole del PD Martina Nardi Presidente della commissione attività produttive ,non molla la presa e già da mercoledì prossimo inizieranno le audizioni alla Camera.



"Ho coinvolto anche la commissione lavoro in questo percorso - fa sapere la Nardi - .Mercoledì verranno ascoltati i sindacati, si proseguirà affrontando la gestione commissariale di Sanac con gli amministratori della Newco ,per chiudere con il governo".



Un programma serrato e veloce attraverso il quale la parlamentare del PD ,vuole riuscire a dare risposte concrete ai lavoratori della SANAC e alle loro famiglie. "Per me Sanac è una priorità, per questo ho cercato di coinvolgere tutti , così che al termine di queste audizioni la situazione possa essere più chiara. Capisco la preoccupazione dei lavoratori ai quali sono molto vicina ed è per questo che con loro continuerò a lottare per trovare una soluzione. Come ho già detto nei giorni scorsi-ha concluso la Nardi-non voglio essere troppo ottimista ma neppure troppo pessimista, uno spiraglio ,anche se piccolo, c'è e su questo dobbiamo lavorare".