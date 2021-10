Treni, nuovo Rock e offerta per Lucca Comics, il 27 ottobre la presentazione a S.M.Novella

Altre notizie brevi

Nausicaa Spa comunica che in occasione della festività dei Santi, il prossimo lunedì 1° novembre, cambierà il calendario dei ritiri della raccolta porta a porta. Rispetto alla settimana tipo, lunedì 1° novembre, non sarà effettuata alcuna raccolta e dunque i cittadini dovranno fare attenzione a non esporre alcun contenitore.

Forti venti di Grecale, accompagnati da locali piogge in Appennino e sui settori meridionali, in arrivo sulla Toscana. I venti, di provenienza nord orientale, tenderanno ad intensificarsi già dalla prossima nottata, con raffiche fino a 60-70 km/h nelle zone di pianura (in particolare quelle poste allo sbocco delle valli) e...

Dopo la Biennale Cinema di Venezia e adesso arriva al cinema Il Garibaldi Carrara il 25, 26, 27 ottobre il film DEANDRÈ#DEANDRÈ – Storia di un impiegato per la regia di Roberta Lena. Un film dove Cristiano De André presenta il lungo viaggio di un album quantomai attuale, quel Storia di un impiegato uscito nel...

Cantieri in ritardo, o ancora da partire, a causa della carenza delle materie prime come cappotti termici e ponteggi. I bonus edilizi hanno rimesso in moto l'economia ma l'annunciato incomprensibile stop al Superbonus 110% per unità immobiliari e gli edifici funzionalmente indipendenti e la mancata proroga per il bonus facciate...

"La linea ferroviaria Lucca-Aulla è una tratta totalmente inadeguata, indietro di trent'anni rispetto ad altre linee ferroviarie toscane. Passeggeri e pendolari sono costretti ad affrontare vere odissee quotidiane per raggiungere Lucca o Aulla, situazione che diventa impossibile in concomitanza di interventi sulla linea. Voglio incontrare i pendolari per portare i loro problemi...

Il gruppo consiliare di Forza Italia Massa, rende noto di aver fatto richiesta per l'istituzione della figura del garante dei diritti degli anziani, dal momento che le amministrazioni locali hanno il compito di salvaguardare la salute e la qualità della vita degli anziani, che fra l'altro, sono numericamente in aumento:"L'emergenza...

Partiranno nelle prossime settimane i lavori per realizzare la platea esterna dell'Iti Galilei di Avenza, nel comune di Carrara: una volta ultimata ospiterà una tensostruttura e una struttura modulare che permetteranno di far fronte alle esigenze dovute all'aumento degli iscritti e alle necessità legate alle disposizioni anti Covid.

Sostenibilità ambientale, gestione del bosco, tutela delle filiere di castanicoltura e apicoltura, le due Dop della Lunigiana. Di questo si è parlato nel corso di un evento alla Cooperativa agricola Montagna Verde in località Torre di Apella, a Licciana Nardi (Massa Carrara), alla presenza della vicepresidente della Regione Toscana e...

Ecco prossimo incontro del Museo Diocesano di Massa: martedì 26 ottobre alle ore 17 Marina Carbone e Barbara Sisti in "Di marmo e di inchiostro. Abiti cinquecenteschi tra scultura e stampa". E' gradita la prenotazione

In una nota stampa la segreteria del Pd di Massa Carrara, esprime la sua soddisfazione per il documento riguardante il Piano integrato del Parco delle Alpi Apuane, presentato nel corso di una riunione con Alberto Putamorsi presidente del Parco: "La segreteria esprime apprezzamento su tutti i fronti- scrive - è...